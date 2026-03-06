Не только пенсионеры: Почему в России молодеют жертвы телефонных мошенников

«Мы часто получаем истории, когда родитель 80 лет пытается вразумить свою сына или дочь 50 лет, сказать, что не нужно переходить по разным подозрительным ссылкам. Что важно установить антивирус на телефон, не нужно пересылать друг другу открытки, анимированные картинки, поскольку этот контент может содержать в себе скрытую ссылку на автоматическую загрузку вредоносного ПО. Люди старшего поколения активно занимаются своим просвещением, видят это и уже начинают обучать детей и внуков на предмет угроз, которые существуют. Однако в целом люди старшего поколения сейчас становятся активными пользователями Интернета и тоже могут подвергаться всем этим уловкам», - сообщила она.

Собеседница НСН уточнила, что мошенники сегодня нередко выбирают тактику обратных звонков.

«В нашем прогнозе на март выявлено увеличение количества сигналов. Существуют защитные меры от государства, которые мошенники изучают еще до того, как начали работать. Мошенники уже предлагают обратные звонки. Присылают гражданам письма с предупреждением, например, о том, что взломали аккаунт на «Госуслугах», и чтобы решить проблему, нужно позвонить в службу поддержки. А там мобильный персональный номер телефона. У людей в стрессовой ситуации включается тоннельное зрение, они не всегда вспоминают, что службы поддержки не работают на персональных мобильных телефонах. Поэтому перезванивают, и злоумышленникам удается их вести дальше. Мошенник сейчас старается обходиться без дропперов. Дроппер стал дорогим, срок его жизни короткий. Удобнее теперь заставлять жертву самостоятельно нести деньги и зачислять на криптокошельки, либо передавать курьерам», - заявила Пожарская.

Ранее она также рассказала «Радиоточке НСН», что мошеннических звонков стало меньше, при этом глубина таких разговоров увеличилась. По ее словам, операторы связи нередко не блокируют подобные звонки своевременно. К примеру, был случай, когда человек разговаривал со злоумышленниками непрерывно 18 часов.

