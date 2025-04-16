«Раздвигают ноги»: В Институте демографического развития назвали причину абортов

По его мнению, если бы женщины так не делали, «то абортов бы не было».

«Сначала следует убедиться в том, что за женщиной стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», - заключил он.

Ранее преподаватель медфакультета университета «Синергия» Любовь Ерофеева заявила, что иногда женщины слишком долго пытаются разобраться в том, станет ли конкретный мужчина хорошим отцом для её детей, пишут «Известия».

