«Раздвигают ноги»: В Институте демографического развития назвали причину абортов
Основной причиной абортов является то, что есть женщины, которые до свадьбы раздвигают ноги перед кем попало. Такое заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал директор Института демографического развития Руслан Ткаченко.
По его мнению, если бы женщины так не делали, «то абортов бы не было».
«Сначала следует убедиться в том, что за женщиной стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», - заключил он.
Ранее преподаватель медфакультета университета «Синергия» Любовь Ерофеева заявила, что иногда женщины слишком долго пытаются разобраться в том, станет ли конкретный мужчина хорошим отцом для её детей, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru