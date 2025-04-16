«Раздвигают ноги»: В Институте демографического развития назвали причину абортов

Основной причиной абортов является то, что есть женщины, которые до свадьбы раздвигают ноги перед кем попало. Такое заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал директор Института демографического развития Руслан Ткаченко.

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По его мнению, если бы женщины так не делали, «то абортов бы не было».

«Сначала следует убедиться в том, что за женщиной стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», - заключил он.

Ранее преподаватель медфакультета университета «Синергия» Любовь Ерофеева заявила, что иногда женщины слишком долго пытаются разобраться в том, станет ли конкретный мужчина хорошим отцом для её детей, пишут «Известия».

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