Россиянам напомнили, сколько раз нужно заниматься сексом

«В нашей практике встречаются пары, которые приходят на ЭКО, потому что они не живут половой жизнью. А если говорить про молодежь, то, с одной стороны, есть психологические факторы, а есть и медицинские. За последние 40 лет наблюдается снижение уровня тестостерона у мужчин, это связано и с токсичным воздействием окружающей среды, и с влиянием пластика, и с неправильным питанием, и с лишним весом. Мы видим ухудшение параметров спермограммы у молодых. Это провоцирует снижение полового влечения и увлечение соцсетями. Нормальная регулярность секса - три-четыре раза в неделю» - рассказала собеседница НСН.

Ранее клинический психолог, спикер Российской лиги психологов и психотерапевтов Ксения Петрова рассказала в пресс-центре НСН, что современных подростков сегодня стал меньше интересовать секс, и на это напрямую влияет их самооценка, которая часто занижена на фоне «ярмарки тщеславия» в социальных сетях.

