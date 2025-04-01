Россиянам рассказали о частых схемах мошенников по обману детей
Одна из наиболее популярных мошеннических схем в отношении детей - подтверждение учетной записи в системе «Моя школа», рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Яндекс» Дмитрий Мажарцев. Его слова приводит «Газета.Ru».
Эта система заключается в том, что мошенник звонит ребенку под видом учителя или сотрудника школы и просит подтвердить учетную запись или номер телефона в системе. Так как авторизация в электронном дневнике привязана к порталу «Госуслуг», злоумышленники убеждают ребенка сообщить код подтверждения.
Есть и другая схема: мошенники просят ребенка подтвердить его присутствие на занятиях, так как эта информация не отображена в электронном дневнике. В этой схеме несовершеннолетнего также просят подтвердить номер и сообщить код-пароль от «Госуслуг».
Ранее клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский заявил, что нельзя пытаться шутить над мошенниками, ведь все это может быть использовано против самих жертв, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств трех пенсионерок
- В России снимут фильм о телеведущем Николае Дроздове
- Подростков в Подмосковье арестовали после поджога релейного шкафа
- ФК «Зенит» отметит свое 100-летие матчем легенд
- Россиянам рассказали о частых схемах мошенников по обману детей
- Суд изъял имущество у экс-замглавы кубанского МЧС
- Нарколог не исключил наличие ВИЧ у Паши Техника
- СМИ: Состояние российских миллиардеров выросло на 12 миллиардов долларов
- Дугин призвал расселить мегаполисы
- Морспасслужба отчиталась об откачке мазута с танкера Koala в Ленобласти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru