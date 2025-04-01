Россиянам рассказали о частых схемах мошенников по обману детей

Одна из наиболее популярных мошеннических схем в отношении детей - подтверждение учетной записи в системе «Моя школа», рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Яндекс» Дмитрий Мажарцев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Эта система заключается в том, что мошенник звонит ребенку под видом учителя или сотрудника школы и просит подтвердить учетную запись или номер телефона в системе. Так как авторизация в электронном дневнике привязана к порталу «Госуслуг», злоумышленники убеждают ребенка сообщить код подтверждения.

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Есть и другая схема: мошенники просят ребенка подтвердить его присутствие на занятиях, так как эта информация не отображена в электронном дневнике. В этой схеме несовершеннолетнего также просят подтвердить номер и сообщить код-пароль от «Госуслуг».

Ранее клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский заявил, что нельзя пытаться шутить над мошенниками, ведь все это может быть использовано против самих жертв, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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