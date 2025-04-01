Россиянам рассказали о частых схемах мошенников по обману детей

Одна из наиболее популярных мошеннических схем в отношении детей - подтверждение учетной записи в системе «Моя школа», рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Яндекс» Дмитрий Мажарцев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Эта система заключается в том, что мошенник звонит ребенку под видом учителя или сотрудника школы и просит подтвердить учетную запись или номер телефона в системе. Так как авторизация в электронном дневнике привязана к порталу «Госуслуг», злоумышленники убеждают ребенка сообщить код подтверждения.