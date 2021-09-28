«Бальзаковский возраст природы». Синоптик рассказал о наступлении старого бабьего лета

По его словам, к выходным жителей европейской части России будет ждать великолепная погода.

«Столбики термометра в дневные часы в столице будут штурмовать отметку в 15 градусов. По области могут быть все 12-17. То есть это для конца сентября-начала октября очень хорошие показатели. И, конечно же, будет без осадков. Неидеальное солнце, но оно будет. Это старое бабье лето, прокси-бабье лето. Оно неидеальное, но оно похоже на период золотой осени, на период, который называется бальзаковский возраст природы. То есть самый прекрасный период осени», - заявил Тишковец.

При этом он добавил, что ближайшая ночь в Москве будет самая холодная за последнее время.

«Ночью в столице будет 0-+2, в области - -1 - +4. То есть с вероятностью легких заморозков в окрестности мегаполиса», - сообщил синоптик.

Также Тишковец дал предварительный прогноз на зиму в Центральной части России.

«Зима будет нормальная. Она будет не лютая, холодная, не оттепельная, слякотная. Она будет около нормы с небольшими штрихами очень слабого, но положительного отклонения к концу периода. Понятно, что внутри будут волны оттепели и морозов. Это всегда было и будет. Но зима будет приличной, какой она и должна быть в России», - заключил эксперт.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам на этой неделе теплую и солнечную погоду.

