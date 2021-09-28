«Бальзаковский возраст природы». Синоптик рассказал о наступлении старого бабьего лета
Евгений Тишковец предрек потепление и сухую погоду на 5-7 дней в европейской части России.
Сегодня в европейской части России наступает старое бабье лето, которое продержится 5-7 дней. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня начинается старое бабье лето. Для Европы такая погода в конце сентября - начале октября это нормальное явление, а с учетом того, что у нас климат теплеет, сроки по старому бабьему лету у нас совпали. Сейчас только начинается генеральное наступление скандинавского антициклона, который принесет в центральные регионы нашей страны, да и вообще на большую часть европейской территории России относительно комфортные метеорологические условия. Да, это неидеальное солнце, неидеальное тепло, но, тем не менее, осадки прекратятся. Из-за туч все увереннее начнет выглядывать солнышко. Сегодня мы начинаем с 10 градусов дневной температуры, завтра – уже 11-13, и вот с каждым днем будем по полградуса, градус повышать дневные показатели», - отметил специалист.
По его словам, к выходным жителей европейской части России будет ждать великолепная погода.
«Столбики термометра в дневные часы в столице будут штурмовать отметку в 15 градусов. По области могут быть все 12-17. То есть это для конца сентября-начала октября очень хорошие показатели. И, конечно же, будет без осадков. Неидеальное солнце, но оно будет. Это старое бабье лето, прокси-бабье лето. Оно неидеальное, но оно похоже на период золотой осени, на период, который называется бальзаковский возраст природы. То есть самый прекрасный период осени», - заявил Тишковец.
При этом он добавил, что ближайшая ночь в Москве будет самая холодная за последнее время.
«Ночью в столице будет 0-+2, в области - -1 - +4. То есть с вероятностью легких заморозков в окрестности мегаполиса», - сообщил синоптик.
Также Тишковец дал предварительный прогноз на зиму в Центральной части России.
«Зима будет нормальная. Она будет не лютая, холодная, не оттепельная, слякотная. Она будет около нормы с небольшими штрихами очень слабого, но положительного отклонения к концу периода. Понятно, что внутри будут волны оттепели и морозов. Это всегда было и будет. Но зима будет приличной, какой она и должна быть в России», - заключил эксперт.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам на этой неделе теплую и солнечную погоду.
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