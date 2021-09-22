Похолодание в сентябре может стать рекордным в XXI веке

Сентябрь 2021 года может установить рекорд по холоду за XXI век, сообщают «Известия» со ссылкой на начальника отдела Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.

Синоптики пообещали «бабье лето» в начале октября в Москве

По его словам, по итогам двух декад сентября аномалия в 3,8 градуса холоднее нормы. Как ожидается, в последнюю декаду жаркой погоды не будет, температура в столичном регионе ожидается ниже нормы.

Обычная среднесуточная температура в сентябре составляет около +11 градусов. Самым холодным сентябрем считается месяц 2013 года, когда среднесуточная температура достигла +10,3 градусов.

Напомним, синоптики центра «Фобос» прогнозируют на начало октября в центральном регионе РФ умеренно теплую и спокойную погоду, подходящую под стандарты «бабьего лета».

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ФОТО: pixabay.com
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