Похолодание в сентябре может стать рекордным в XXI веке

По его словам, по итогам двух декад сентября аномалия в 3,8 градуса холоднее нормы. Как ожидается, в последнюю декаду жаркой погоды не будет, температура в столичном регионе ожидается ниже нормы.

Обычная среднесуточная температура в сентябре составляет около +11 градусов. Самым холодным сентябрем считается месяц 2013 года, когда среднесуточная температура достигла +10,3 градусов.

Напомним, синоптики центра «Фобос» прогнозируют на начало октября в центральном регионе РФ умеренно теплую и спокойную погоду, подходящую под стандарты «бабьего лета».

