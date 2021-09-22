Похолодание в сентябре может стать рекордным в XXI веке
Сентябрь 2021 года может установить рекорд по холоду за XXI век, сообщают «Известия» со ссылкой на начальника отдела Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.
По его словам, по итогам двух декад сентября аномалия в 3,8 градуса холоднее нормы. Как ожидается, в последнюю декаду жаркой погоды не будет, температура в столичном регионе ожидается ниже нормы.
Обычная среднесуточная температура в сентябре составляет около +11 градусов. Самым холодным сентябрем считается месяц 2013 года, когда среднесуточная температура достигла +10,3 градусов.
Напомним, синоптики центра «Фобос» прогнозируют на начало октября в центральном регионе РФ умеренно теплую и спокойную погоду, подходящую под стандарты «бабьего лета».
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