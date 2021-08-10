Сразу три генерала МВД отстранены после ареста экс-главы УМВД Камчатки

Сразу три генерала отстранены от должностей руководством министерства внутренних дел после ареста бывшего руководителя Управления МВД по Камчатскому краю Михаила Киселева. Такую информацию распространил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Среди отстранённых - заместитель начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец и начальник Управления МВД Юго-западного административного округа Москвы генерал-майор полиции Юрий Дймин. В 2017 году они выступили в качестве поручителей Киселёва при его включении в федеральный кадровый резерв. Кроме того, отстранен от исполнения обязанностей заместитель начальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов.

Экс-глава камчатского управления МВД был задержан 3 августа в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Суд принял решение отправить его в следственный изолятор. По данным ТАСС, в отношении Михаила Киселева расследуется два уголовных дела, подробности которых официально пока не раскрываются.

Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента в июне текущего года. Он занимал этот пост с лета 2018 года. Его предшественник Александр Сидоренко ранее был также осужден за злоупотребление полномочиями.

