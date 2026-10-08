Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН признался, что не ожидал бурной реакции на его интервью Times Radio, и подчеркнул, что не является пропагандистом, а его мнение основано на «фактах».

Владимир Познер впервые с начала СВО высказался о своем отношении к военному конфликту и о возможном его исходе. Сделал он это несколько дней назад в интервью британскому Times Radio. Познер заявил, что Россия точно победит, по крайней мере, на поле боя. Также он связал происходящее с вопросом расширения НАТО и отношениями России и Запада. Об этом он говорил еще и до начала спецоперации. «Это не просто Украина и Россия, потому что НАТО играет чрезвычайно активную роль в этой войне. Можно сказать, что это почти прокси-война», — уточнил он. Интервью журналиста вызвало бурную реакцию. Так, некоторые иноагентские и украинские СМИ вышли с заголовками в стиле «Лучше бы он молчал». Сам журналист заявил НСН, что не ожидал такой реакции.

«Когда давал интервью, я не думал об этом, не было такой цели. Кстати, я не давал интервью не три года, а четыре с половиной. Ко мне обращались неоднократно, но каждый раз я просил гарантию, что интервью будет дано полностью, без каких-либо сокращений и без редактуры. Однако никто не мог мне это гарантировать. А вот эта британская организация прислала гарантию, что мое интервью будет дано полностью. Я полагал, конечно, кому-то понравится интервью, а кому-то — нет. Многие люди дают интервью, и никаких особых реакций на это нет. Ну, а в моем случае почему-то оказалась такая бурная реакция», — отметил он.