«Я не пропагандист!»: Познер ответил критикам после интервью об СВО
Владимир Познер заявил НСН, что, возможно, скоро обратится к аудитории с открытым письмом, в котором расставит все точки на i.
Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН признался, что не ожидал бурной реакции на его интервью Times Radio, и подчеркнул, что не является пропагандистом, а его мнение основано на «фактах».
Владимир Познер впервые с начала СВО высказался о своем отношении к военному конфликту и о возможном его исходе. Сделал он это несколько дней назад в интервью британскому Times Radio. Познер заявил, что Россия точно победит, по крайней мере, на поле боя. Также он связал происходящее с вопросом расширения НАТО и отношениями России и Запада. Об этом он говорил еще и до начала спецоперации. «Это не просто Украина и Россия, потому что НАТО играет чрезвычайно активную роль в этой войне. Можно сказать, что это почти прокси-война», — уточнил он. Интервью журналиста вызвало бурную реакцию. Так, некоторые иноагентские и украинские СМИ вышли с заголовками в стиле «Лучше бы он молчал». Сам журналист заявил НСН, что не ожидал такой реакции.
«Когда давал интервью, я не думал об этом, не было такой цели. Кстати, я не давал интервью не три года, а четыре с половиной. Ко мне обращались неоднократно, но каждый раз я просил гарантию, что интервью будет дано полностью, без каких-либо сокращений и без редактуры. Однако никто не мог мне это гарантировать. А вот эта британская организация прислала гарантию, что мое интервью будет дано полностью. Я полагал, конечно, кому-то понравится интервью, а кому-то — нет. Многие люди дают интервью, и никаких особых реакций на это нет. Ну, а в моем случае почему-то оказалась такая бурная реакция», — отметил он.
Помимо прочего, в интервью британскому Times Radio Познер затронул и результаты недавних выборов. Он заявил, что победа «Единой России» на выборах «убедила» его: «У меня есть сомнения насчёт выборов, но всё же 56,6% населения пришли и проголосовали. И большинство проголосовало за партию Путина. От этого никуда не деться. Людей не заставляли под дулом пистолета».
Телеведущий не стал отвечать на вопрос НСН, чем эмигрантская контрпропаганда отличается от российской пропаганды, но пообещал, что, возможно, чуть подробнее разъяснит свою позицию.
«Я хочу сказать, что я не пропагандист. Я высказывал свое мнение. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Я считаю, что это мнение основано на фактах. Оно не эмоциональное. Оно выражает мое отношение к происходящему, но, конечно, не ко всему, потому что тема огромная. Как это будут квалифицировать те или иные люди, мне, честно, совершенно все равно», — сказал журналист.
При этом Познер заявил, что в ближайшее время на его сайте может появиться открытое письмо, в котором он закроет все вопросы к нему.
«Я подумал, что, может быть, буквально на днях я на своем сайте размещу нечто вроде открытого письма, адресованного как моим сторонникам, так и моим противникам, в котором я хотел бы расставить все точки над «и». Не знаю, сделаю я это или нет, я подумываю», — подытожил он.
Ранее Познер на фоне слухов о своем возвращении на телевидение заявил НСН, что пока таких предпосылок нет.
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