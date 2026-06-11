Познер поддержал протесты против «культурного бойкота» российских режиссеров
Сегодня все чаще приходит понимание, что политика двойных стандартов оборачивается против тех, кто эти стандарты и вводит, сказал НСН Владимир Познер.
Протесты против «культурного бойкота» российских режиссеров — безусловно, позитивный шаг, однако двойные стандарты в культуре останутся, хотя они оборачиваются против тех, кто их внедряет. Об этом НСН заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.
Группа деятелей кино Франции, включая Натали Портман, Жюстин Трие и Жака Одиара, выступила против практики «культурного бойкота» российских, иранских и израильских режиссеров из-за несогласия с действиями или политикой тех стран, которые они представляют. Соответствующее послание было опубликовано в газете Le Monde. Познер назвал такое движение позитивным сигналом, добавив, впрочем, что двойные стандарты в сфере культуры и в других отраслях никуда не денутся.
«В целом, конечно, это позитивный сигнал, что люди выступили против бойкота режиссеров. Что же касается двойных стандартов, то они постоянны и проявляются в очень многих областях. В этом нет ничего нового и удивительного, это зависит от политической позиции того или иного человека, того общества, в котором он работает и живет. Напомню пример из спорта — несколько федераций, которые не допускали российских спортсменов, отменили это решение и теперь их допускают с флагом и с гимном. Это демонстрирует, что люди начинают понимать, что так называемые двойные стандарты не только не приносят успеха тем, кто их применяет, но и работают против них», — сказал Познер.
Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что русская культура сохраняет высокую популярность вопреки попыткам отмены на Западе благодаря мощному уровню классического искусства.
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