Протесты против «культурного бойкота» российских режиссеров — безусловно, позитивный шаг, однако двойные стандарты в культуре останутся, хотя они оборачиваются против тех, кто их внедряет. Об этом НСН заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.

Группа деятелей кино Франции, включая Натали Портман, Жюстин Трие и Жака Одиара, выступила против практики «культурного бойкота» российских, иранских и израильских режиссеров из-за несогласия с действиями или политикой тех стран, которые они представляют. Соответствующее послание было опубликовано в газете Le Monde. Познер назвал такое движение позитивным сигналом, добавив, впрочем, что двойные стандарты в сфере культуры и в других отраслях никуда не денутся.