В ООН назвали два сценария для мира после пандемии COVID-19
Генеральные секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию шведского издания Aftonbladet. Как отметил в ней Гутерреш, первый сценарий, который он назвал «оптимистичным», предполагает, что страны справятся с возникшей ситуацией. Кроме того, генсек ООН выразил надежду на то, что вакцина от коронавирусной инфекции появится в ближайшие девять месяцев, и станет доступной для всех. Если ситуация будет развиваться таким образом, а экономика – восстанавливаться, то мир может вернуться к нормальному состоянию через два-три года.
Однако Антониу Гутерреш упомянул и о «пессимистичном» сценарии – он будет актуален в том случае, если страны не скоординируют свои действия в борьбе с распространением коронаирусной инфекции. Это может привести к новым вспышкам COVID-19, а ситуация в развивающихся странах ухудшится. Кроме того, по словам генсека ООН, в том случае, если каждая страна будет жить самостоятельно, мир не сможет организовать единое управление для решения общих проблем.
Между тем, за минувшие сутки в России было выявлено 6 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 694 230, отмечает RT.
К слову, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 может вернуться уже осенью и будет проявляться в зимний период, По его словам, к тому времени уже будет большая прослойка населения с иммунитетом, но в холодное время года сопротивляемость организма ниже, поэтому надо готовиться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru