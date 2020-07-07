В ООН назвали два сценария для мира после пандемии COVID-19

Генеральные секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию шведского издания Aftonbladet. Как отметил в ней Гутерреш, первый сценарий, который он назвал «оптимистичным», предполагает, что страны справятся с возникшей ситуацией. Кроме того, генсек ООН выразил надежду на то, что вакцина от коронавирусной инфекции появится в ближайшие девять месяцев, и станет доступной для всех. Если ситуация будет развиваться таким образом, а экономика – восстанавливаться, то мир может вернуться к нормальному состоянию через два-три года.

Однако Антониу Гутерреш упомянул и о «пессимистичном» сценарии – он будет актуален в том случае, если страны не скоординируют свои действия в борьбе с распространением коронаирусной инфекции. Это может привести к новым вспышкам COVID-19, а ситуация в развивающихся странах ухудшится. Кроме того, по словам генсека ООН, в том случае, если каждая страна будет жить самостоятельно, мир не сможет организовать единое управление для решения общих проблем.