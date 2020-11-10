Уволился рассказавший о смерти пациентов ростовского COVID-госпиталя врач Топоров

Анестезиолог-реаниматолог больницы №20 Ростова-на-Дону Артур Топоров, рассказавший о пациентах на ИВЛ, погибших из-за отключения кислорода, уволился из медучреждения, пишет «Комсомольская правда».

Местный депутат Петр Пятибратов заявил, что после инцидента врача попросили написать заявление «по собственному желанию». Топоров, по его словам «пострадал за правду».

Сам Топоров рассказал местному изданию 161.RU, что давление на него не оказывали и заявление об уходе он написал по собственной воле, так как ему предложили работу в другом месте. Приказ об увольнении был подписан главврачом больницы №20 Ростова-на-Дону 9 ноября, в настоящее время реаниматолог дорабатывает оставшиеся часы дежурств.

21 октября ростовские СМИ сообщили, что в одной из местных больниц пациенты с коронавирусом погибли из-за недостатка кислорода. Артур Топоров, дежуривший ночью 12 октября, рассказал в эфире НСН, что из-за отключения кислорода умерли пять человек на ИВЛ. Врач выразил опасение, что его бригаду обвинят в смерти этих пятерых пациентов, которых не удалось спасти.

Позже замглавы городской администрации по соцвопросам Елена Кожухова подтвердила смерть 11 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого в администрации города, управлении здравоохранения Ростова-на-Дону и минздраве региона, а также по месту жительства бывшего начальника городского управления здравоохранения Надежды Левицкой прошли обыски. Свои должности покинули глава регионального Минздрава Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

