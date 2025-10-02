«Расширяет, а не убивает»: Глава News Media Holding заступился за нейросети

По его словам, ИИ расширяет творческие возможности человека, а не убивает их. Иксанов также отметил, что ИИ уже стал частью производственного процесса медиакомпаний. В частности, в News Media Holding удалось сократить штат корректоров — алгоритмы теперь проверяют тысячи текстов в день, выставляют знаки препинания и снижают количество ошибок в разы. Это позволило команде сосредоточиться на создании оригинального контента, отметил медиаменеджер.

Иксанов отметил, что бояться тотальной замены людей машинами не стоит, ведь аудитория быстро распознает контент без эмоций и человеческого вовлечения. Отвечая на вопрос о том, как отличить настоящую новость от фейковой, Иксанов посоветовал тренировать насмотренность.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что литераторы могут использовать нейросети для проверки орфографии и пунктуации, однако, по его мнению, не стоит обращаться к ИИ за новыми идеями для книг.