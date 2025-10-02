«Расширяет, а не убивает»: Глава News Media Holding заступился за нейросети
Искусственный интеллект (ИИ) — это не замена человека, а новый инструмент, какими когда-то были компьютеры и Word, заявил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов в рамках федерального просветительского марафона «Знание.Первые».
По его словам, ИИ расширяет творческие возможности человека, а не убивает их. Иксанов также отметил, что ИИ уже стал частью производственного процесса медиакомпаний. В частности, в News Media Holding удалось сократить штат корректоров — алгоритмы теперь проверяют тысячи текстов в день, выставляют знаки препинания и снижают количество ошибок в разы. Это позволило команде сосредоточиться на создании оригинального контента, отметил медиаменеджер.
Иксанов отметил, что бояться тотальной замены людей машинами не стоит, ведь аудитория быстро распознает контент без эмоций и человеческого вовлечения. Отвечая на вопрос о том, как отличить настоящую новость от фейковой, Иксанов посоветовал тренировать насмотренность.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что литераторы могут использовать нейросети для проверки орфографии и пунктуации, однако, по его мнению, не стоит обращаться к ИИ за новыми идеями для книг.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учителя назвали самой желанный подарок от учеников
- Дочь Талызиной назвала клеветой обвинения в краже картин отца
- Олдскул и «Новороссия»: Владимир Шахрин о новом альбоме «Чайфа», театре и кинопеределках
- В Брянской облдуме призвали запретить россиянам переодеваться в силовиков
- Россиян призвали смириться с повышением НДС
- Тверской суд Москвы вернул иск ветерана к Алле Пугачёвой
- Трибьют британской Jethro Tull выступит на квартирнике на ROCK FM
- В «Опоре России» предложили возрождать заброшенные города по примеру Японии
- Песков: Киев не хочет о чем-то договариваться
- Песков: Поставка Украине ракет «Томагавк» потребует адекватного ответа России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru