Расписание прогулок москвичей опубликуют в виде интерактивной карты
Распорядок прогулок жителей столицы – с указанием времени и дней недели – опубликуют на портале мэра и правительства Москвы в предстоящую пятницу, 29 мая. Он будет представлен в виде интерактивной карты. Как пишет ТАСС, в столичном департаменте информационных технологий рассказали о том, как именно будет работать эта карта.
Так, жители столицы смогут ввести в специальное поле адрес своего дома и увидеть, к какой из шести групп он относится. Каждая из них обозначается цветом и номером. При наведении курсора на дом на интерактивной карте появляется информация о датах, в которые его жители могут совершать прогулки. Их время также регламентировано – с 9 утра до 21:00.
Кроме того, в департаменте информационных технологий подчеркнули, что на интерактивной карте также будут отмечены места, которые остаются закрытыми для прогулок.
А ранее стало известно, что жителям столицы для поездок в непродовольственные магазины, которые должны открыться с 1 июня, надо будет оформлять цифровые пропуски. Об этом в эфире Первого канала заявил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он отметил, что если непродовольственный магазин находится в шаговой доступности, оформлять пропуск не нужно — в данном случае будет действовать та же схема, что и для посещения продуктового магазина.
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