Расписание прогулок москвичей опубликуют в виде интерактивной карты

Распорядок прогулок жителей столицы – с указанием времени и дней недели – опубликуют на портале мэра и правительства Москвы в предстоящую пятницу, 29 мая. Он будет представлен в виде интерактивной карты. Как пишет ТАСС, в столичном департаменте информационных технологий рассказали о том, как именно будет работать эта карта.

Так, жители столицы смогут ввести в специальное поле адрес своего дома и увидеть, к какой из шести групп он относится. Каждая из них обозначается цветом и номером. При наведении курсора на дом на интерактивной карте появляется информация о датах, в которые его жители могут совершать прогулки. Их время также регламентировано – с 9 утра до 21:00.

Кроме того, в департаменте информационных технологий подчеркнули, что на интерактивной карте также будут отмечены места, которые остаются закрытыми для прогулок.