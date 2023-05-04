Раскрыты просчёты в защитите машины от угона

Неправильное поведение водителей может нивелировать эффективность любых противоугонных устройств. Об этом предупредил автомобильный эксперт Михаил Колодочкин.

Как отметил специалист в интервью «Вечерней Москве», для защиты транспортных средств от угонщиков разработаны разные устройства, но делятся они два типа - электронные и механические. При этом в первом случае существует гораздо больший выбор.

Среди популярных механических систем есть не только блокировщик руля, но и коробки передач. Наличествуют системы, которые закрывают угонщикам доступ под капот, однако спектр применения такого рода устройств не так обширен.

«Бывают и дикие противоугонки, которые блокируют тормозную систему автомобиля. Этот прибор безопасный, но, по-хорошему, вмешательство в тормозную систему запрещено», - отметил эксперт.

Колодочкин также оценил эффективность электронных систем отслеживания. Они, по его словам, не очень эффективны и, к тому же, недешевы.