Раскрыты просчёты в защитите машины от угона
Неправильное поведение водителей может нивелировать эффективность любых противоугонных устройств. Об этом предупредил автомобильный эксперт Михаил Колодочкин.
Как отметил специалист в интервью «Вечерней Москве», для защиты транспортных средств от угонщиков разработаны разные устройства, но делятся они два типа - электронные и механические. При этом в первом случае существует гораздо больший выбор.
Среди популярных механических систем есть не только блокировщик руля, но и коробки передач. Наличествуют системы, которые закрывают угонщикам доступ под капот, однако спектр применения такого рода устройств не так обширен.
«Бывают и дикие противоугонки, которые блокируют тормозную систему автомобиля. Этот прибор безопасный, но, по-хорошему, вмешательство в тормозную систему запрещено», - отметил эксперт.
Колодочкин также оценил эффективность электронных систем отслеживания. Они, по его словам, не очень эффективны и, к тому же, недешевы.
«Такие гаджеты не очень хорошо работают в тоннелях, паркингах, под землей. Некоторые еще и имеют ограниченный радиус действия. Скорее, это игрушка, чем система защиты», - пояснил специалист.
Автоэксперт подчеркнул, что, порой, автовладельцы сами виноваты в том, что у них угоняют железного коня. Например, если припарковать машину возле театра и уйдет смотреть спектакль, угонщик поймёт, что располагает несколькими часами до возвращения водителя.
Колодочкин также советует не оставлять автомобиль с работающим двигателем и отходить на несколько метров. В этом случае угонщик может просто прыгнуть за руль и уехать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru