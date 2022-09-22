«Легче украсть»: В России призвали усилить контроль за рынками сбыта автомобилей

Он также подчеркнул, что нужно выделять особо опасные направления и выставлять на них посты.

«В своё время по дороге на Белоруссию стояло много постов. Нужно лучше смотреть и сыщикам, куда уходят эти машины, следить за рынками сбыта, где их продают, куда их перегоняют», - сказал Федоров.

Он выразил надежду на то, что частичная мобилизация приведёт к снижению числа угонов автомобилей.

«Общество должно понять, что эта военная спецоперация касается всех. Преступность, конечно, останется, она и в годы войны была, но думаю, что её станет меньше», - добавил эксперт.

Для того, чтобы сберечь автомобиль он предложил задействовать антиугонные средства, а также использовать запирание руля.

По данным аналитиков «Росгосстраха», наибольший интерес у угонщиков продолжают вызывать кроссоверы корейских и японских марок. Так, чаще всего с июня по август в России угоняли Hyundai Santa Fe, Tucson и Creta, Kia Sorento Prime и Mitsubishi Outlander. Помимо этого, злоумышленники стали обращать больше внимания на отечественные УАЗы.