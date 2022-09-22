«Легче украсть»: В России призвали усилить контроль за рынками сбыта автомобилей
Экс-глава ГИБДД Алексей Федоров заявил НСН, что раньше от угонов спасали сплошные проверки на постах, а сейчас в основном перешли на видеоконтроль.
Рост числа угонов автомобилей связан с тем, что сейчас машину легче украсть, чем купить. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил экс-глава ГИБДД Алексей Федоров. Июль 2022 года установил рекорд по числу угонов автомобилей в России, сообщили в страховой компании «Росгосстрах».
«Да, сейчас машину легче украсть, чем купить. Есть рынок сбыта, так как угоняют, как правило, не для себя. Я не встречал случаев, чтобы сначала угнал, а потом на себя оформил. Я не хотел бы бросать камни в МВД, я думаю, что система по-прежнему работает, но, может быть, стали меньше внимания уделять? Может быть, меньше постов стало внутри страны? В своё время мы часто спасались тем, что сплошные проверки на постах, а сейчас в основном перешли на видеоконтроль. Очень важно и своевременное сообщение об угонах», - отметил экс-глава ГИБДД.
Он также подчеркнул, что нужно выделять особо опасные направления и выставлять на них посты.
«В своё время по дороге на Белоруссию стояло много постов. Нужно лучше смотреть и сыщикам, куда уходят эти машины, следить за рынками сбыта, где их продают, куда их перегоняют», - сказал Федоров.
Он выразил надежду на то, что частичная мобилизация приведёт к снижению числа угонов автомобилей.
«Общество должно понять, что эта военная спецоперация касается всех. Преступность, конечно, останется, она и в годы войны была, но думаю, что её станет меньше», - добавил эксперт.
Для того, чтобы сберечь автомобиль он предложил задействовать антиугонные средства, а также использовать запирание руля.
По данным аналитиков «Росгосстраха», наибольший интерес у угонщиков продолжают вызывать кроссоверы корейских и японских марок. Так, чаще всего с июня по август в России угоняли Hyundai Santa Fe, Tucson и Creta, Kia Sorento Prime и Mitsubishi Outlander. Помимо этого, злоумышленники стали обращать больше внимания на отечественные УАЗы.
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