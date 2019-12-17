Раскрыты новые шокирующие детали кончины Быстрицкой

17 декабря 201919:21

Стали известны нераскрытые до сих пор обстоятельства кончины народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Выяснилось, что незадолго до смерти она рисковала очутиться на улице. Информация раскрыта в Замоскворецком районном суде Москвы, где состоялись слушания по делу против бывшего концертного директора актрисы – Ксении Рубцовой.

Год назад сестра Элины Быстрицкой – София Шегельман – обратилась в МВД с заявлением о пропаже средств со счетов артистки. Именно Рубцова сняла 38 миллионов рублей по доверенности. Против директора возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Крестный актрисы Сергей Залесский рассказал «Комсомольской правде», что Быстрицкая опасалась лишиться квартиры в связи с историей о строительстве «Женского центра». Ещё в 1993 году эту идею одобрил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, он выделил участок земли пол строительство на Цветном бульваре. Однако компания «Социальная инициатива» не выполнила обязательства перед дольщиками. В результате проект был заморожен.

Бортко: Элина Быстрицкая была знаком времени

В 2007 году Элина Авраамовна заключила новый контракт на строительство, однако не смогла выполнить обязательства перед партнёрами, получив в виде аванса 3 миллиона долларов.

Быстрицкая опасалась, что против нее подадут иск о взыскании аванса, а в качестве обеспечительных мер арестуют её имущество и квартиру в Леонтьевском переулке.

Что касается сестры, то её поведение также вызывает вопросы, пишут «Дни.ру». Как утверждает крестный Быстрицкой, за несколько месяцев до смерти София запретила кому-либо приходить в квартиру актрисы, даже священнику. На все вопросы по телефону она отвечала, что Элина поела и спит.

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ФОТО: Элина Быстрицкая // РИА Новости/Михаил Воскресенский
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