Раскрыты новые шокирующие детали кончины Быстрицкой
Стали известны нераскрытые до сих пор обстоятельства кончины народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Выяснилось, что незадолго до смерти она рисковала очутиться на улице. Информация раскрыта в Замоскворецком районном суде Москвы, где состоялись слушания по делу против бывшего концертного директора актрисы – Ксении Рубцовой.
Год назад сестра Элины Быстрицкой – София Шегельман – обратилась в МВД с заявлением о пропаже средств со счетов артистки. Именно Рубцова сняла 38 миллионов рублей по доверенности. Против директора возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Крестный актрисы Сергей Залесский рассказал «Комсомольской правде», что Быстрицкая опасалась лишиться квартиры в связи с историей о строительстве «Женского центра». Ещё в 1993 году эту идею одобрил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, он выделил участок земли пол строительство на Цветном бульваре. Однако компания «Социальная инициатива» не выполнила обязательства перед дольщиками. В результате проект был заморожен.
В 2007 году Элина Авраамовна заключила новый контракт на строительство, однако не смогла выполнить обязательства перед партнёрами, получив в виде аванса 3 миллиона долларов.
Быстрицкая опасалась, что против нее подадут иск о взыскании аванса, а в качестве обеспечительных мер арестуют её имущество и квартиру в Леонтьевском переулке.
Что касается сестры, то её поведение также вызывает вопросы, пишут «Дни.ру». Как утверждает крестный Быстрицкой, за несколько месяцев до смерти София запретила кому-либо приходить в квартиру актрисы, даже священнику. На все вопросы по телефону она отвечала, что Элина поела и спит.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Роскосмос: Перенос запуска с Куру не связан с «Фрегатом-М»
- Стала известна новая дата газовых переговоров Москвы, Киева и ЕС
- Лётчиков, посадивших Ту-22 после отказа двигателя, наградят
- Айфон дороже. Дана Борисова рассказала, почему не била дочь
- Следствие признало Шамсутдинова жертвой дедовщины