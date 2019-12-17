Раскрыты новые шокирующие детали кончины Быстрицкой

Стали известны нераскрытые до сих пор обстоятельства кончины народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Выяснилось, что незадолго до смерти она рисковала очутиться на улице. Информация раскрыта в Замоскворецком районном суде Москвы, где состоялись слушания по делу против бывшего концертного директора актрисы – Ксении Рубцовой.

Год назад сестра Элины Быстрицкой – София Шегельман – обратилась в МВД с заявлением о пропаже средств со счетов артистки. Именно Рубцова сняла 38 миллионов рублей по доверенности. Против директора возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Крестный актрисы Сергей Залесский рассказал «Комсомольской правде», что Быстрицкая опасалась лишиться квартиры в связи с историей о строительстве «Женского центра». Ещё в 1993 году эту идею одобрил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, он выделил участок земли пол строительство на Цветном бульваре. Однако компания «Социальная инициатива» не выполнила обязательства перед дольщиками. В результате проект был заморожен.