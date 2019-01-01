Бортко: Элина Быстрицкая была знаком времени

Режиссер, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко рассказал НСН, что Элина Быстрицкая была для него знаком времени.

«Бывают люди-знаки. Когда этот знак есть — значит, время длится. Когда человек уходит — уходит время. И это очень заметно», — сказал он.

Дата прощания с Элиной Быстрицкой и место похорон будут объявлены позднее.

