Культура

Бортко: Элина Быстрицкая была знаком времени

26 апреля11:35
Ольга Дворянова

Режиссер Владимир Бортко рассказал НСН, что со смертью артистки ушла эпоха.

Звезда советского кино, преподаватель ГИТИСа и театрального училища имени Щепкина Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщили в пресс-службу Малого театра, где она служила с 1958 года. Отмечается, что в последние годы актриса сильно болела. Самой известной ее работой стала роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий дон».

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Режиссер, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко рассказал НСН, что Элина Быстрицкая была для него знаком времени. 

«Бывают люди-знаки. Когда этот знак есть — значит, время длится. Когда человек уходит — уходит время. И это очень заметно», — сказал он.

Дата прощания с Элиной Быстрицкой и место похорон будут объявлены позднее.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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