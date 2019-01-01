Бортко: Элина Быстрицкая была знаком времени
Режиссер Владимир Бортко рассказал НСН, что со смертью артистки ушла эпоха.
Звезда советского кино, преподаватель ГИТИСа и театрального училища имени Щепкина Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщили в пресс-службу Малого театра, где она служила с 1958 года. Отмечается, что в последние годы актриса сильно болела. Самой известной ее работой стала роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий дон».
Режиссер, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко рассказал НСН, что Элина Быстрицкая была для него знаком времени.
«Бывают люди-знаки. Когда этот знак есть — значит, время длится. Когда человек уходит — уходит время. И это очень заметно», — сказал он.
Дата прощания с Элиной Быстрицкой и место похорон будут объявлены позднее.
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