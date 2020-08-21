Раскрыта причина повторного заражения COVID-19
Коронавирус COVID-19 меняет работу иммунной системы человека, делая возможным повторное заражение этой инфекцией. К такому выводу пришли медики из Массачусетской больницы в США. Их версия приведена в журнале Cell.
Специалисты исследовали селезёнку и лимфатические узлы умерших пациентов с коронавирусом и не нашли в них герминативных центров, которые являются частью иммунного ответа организма.
При тяжёлом течении болезни в том месте, где должны формироваться эти центры, появляется множество сигнальных молекул – цитокина TNF. Поэтому некоторые выздоровевшие пациенты рискуют впоследствии снова заразиться COVID-19.
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