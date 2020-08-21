Раскрыта причина повторного заражения COVID-19

Специалисты исследовали селезёнку и лимфатические узлы умерших пациентов с коронавирусом и не нашли в них герминативных центров, которые являются частью иммунного ответа организма.

При тяжёлом течении болезни в том месте, где должны формироваться эти центры, появляется множество сигнальных молекул – цитокина TNF. Поэтому некоторые выздоровевшие пациенты рискуют впоследствии снова заразиться COVID-19.

