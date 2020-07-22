Повторному заболеванию владимирского врача COVID-19 нашли объяснение

Администрация Владимирской области распространила разъяснение по поводу повторного выявления коронавирусной инфекции нового типа у одного из местных врачей. Об этом случае упомянул глава региона Владимир Сипягин. По его сведениям, медик заразился второй раз в течение 60 дней, передает Интерфакс.

Однако, как уточнили в пресс-службе губернатора, в первом случае этот врач перенёс пневмонию с отрицательным результатом анализа на COVID-19. Только во втором случае тест оказался положительным. Специалисты настаивают, что повторное заражение коронавирусом маловероятно, хотя этого нельзя совсем исключить.

Главный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов отмечал, в частности, что, согласно статистике, это довольно редкое явление. Он считает, что оно, скорее всего, обусловлено особенностями иммунной системы конкретного пациента.

