Повторному заболеванию владимирского врача COVID-19 нашли объяснение
Администрация Владимирской области распространила разъяснение по поводу повторного выявления коронавирусной инфекции нового типа у одного из местных врачей. Об этом случае упомянул глава региона Владимир Сипягин. По его сведениям, медик заразился второй раз в течение 60 дней, передает Интерфакс.
Однако, как уточнили в пресс-службе губернатора, в первом случае этот врач перенёс пневмонию с отрицательным результатом анализа на COVID-19. Только во втором случае тест оказался положительным. Специалисты настаивают, что повторное заражение коронавирусом маловероятно, хотя этого нельзя совсем исключить.
Главный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов отмечал, в частности, что, согласно статистике, это довольно редкое явление. Он считает, что оно, скорее всего, обусловлено особенностями иммунной системы конкретного пациента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- Повторному заболеванию владимирского врача COVID-19 нашли объяснение
- Медик повторно заболел коронавирусом во Владимирской области
- Против Голунова попросили возобновить дело
- Тульская «медсестра в бикини» стала телезвездой
- Жириновский предложил отменить ЕГЭ, но не для всех
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru