Раскрыта новая схема обмана туристов мошенниками

Российских туристов предупредили о новой схеме обмана мошенниками. Злоумышленники в последнее время активно используют подложные сайты по бронированию жилья, сообщает РИА Новости.

По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, схема мошенников основана на махинациях с помощью интернета и банковских карт.

Злоумышленники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на настоящем сайте бронирования, а после получения обращений связываются с туристами напрямую, просят ещё раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты. На этом этапе сайт подменяется на поддельный, и жертва переводит деньги, не подозревая об обмане.

Специалист рекомендует туристам не взаимодействовать с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте. Также он советует следить за SMS, в котором должно быть указано назначение платежа. Если вдруг возникают сомнения, что перевод может быть адресован другому человеку, лучше позвонить в банк и уточнить информацию об этом.

Ранее директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст предфупредил о махинациях магазинов с банковскими картами.



