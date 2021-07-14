Раскрыта новая схема обмана туристов мошенниками
Российских туристов предупредили о новой схеме обмана мошенниками. Злоумышленники в последнее время активно используют подложные сайты по бронированию жилья, сообщает РИА Новости.
По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, схема мошенников основана на махинациях с помощью интернета и банковских карт.
Злоумышленники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на настоящем сайте бронирования, а после получения обращений связываются с туристами напрямую, просят ещё раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты. На этом этапе сайт подменяется на поддельный, и жертва переводит деньги, не подозревая об обмане.
Специалист рекомендует туристам не взаимодействовать с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте. Также он советует следить за SMS, в котором должно быть указано назначение платежа. Если вдруг возникают сомнения, что перевод может быть адресован другому человеку, лучше позвонить в банк и уточнить информацию об этом.
Ранее директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст предфупредил о махинациях магазинов с банковскими картами.
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