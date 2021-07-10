Эксперт предупредил о махинациях магазинов с банковскими картами

Попыткой получить выгоду незаконным путем назвал отказ магазина принимать безналичную оплату директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст, сообщают РИА Новости.

«Происходить это может по разным причинам. Иногда это объясняется высокой стоимостью услуг эквайринга, но чаще причина в необходимости аккумулировать наличность — например, для расчетов с поставщиками или неофициальной выплаты зарплаты сотрудникам. К приему именно наличных сотрудников магазинов может стимулировать их руководство», — цитируют Шуста «Известия».

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Он посоветовал настаивать на том, чтобы попытаться ввести в строй неработающий терминал. По наблюдениям эксперта, отказы использовать оборудование из-за неполадок часто придуманы. Однако, допустил, что техника может выйти из строя на самом деле.

Если в магазине при оплате картой применяют дополнительную наценку, Шуст рекомендовал подать жалобу в Роспотребнадзор. Он также напомнил, что цена товара или услуги не зависит от способа оплаты.

«Иными словами, указание на ценнике специальной повышенной цены для тех, кто платит картой, незаконно и нарушает права потребителей. Если Роспотребнадзор выявит такие факты, в том числе по жалобе покупателей, то организация будет оштрафована на 30-50 тысяч рублей», - приводит слова эксперта Газета.ру.

Ранее стало известно, что российские магазины с выручкой более 20 миллионов рублей в год с 1 июля будут обязаны принимать к оплате карты платежной системы «Мир».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиМагазиныБанковские КартыКарты
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