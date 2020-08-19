Названы регионы РФ с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением СOVID-19 назвал регионы с наименьшими темпами прироста заразившихся коронавирусом за сутки. Отмечается, что В Москве, Калужской, Брянской, Тульской, Тамбовской и Калининградской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Забайкальском крае темп прироста составил 0,3%.

При этом, в Московской, Смоленской, Еврейской автономной областях, а также в Чечне – 0,2%.