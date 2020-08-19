Названы регионы РФ с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперативный штаб по борьбе с распространением СOVID-19 назвал регионы с наименьшими темпами прироста заразившихся коронавирусом за сутки. Отмечается, что В Москве, Калужской, Брянской, Тульской, Тамбовской и Калининградской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Забайкальском крае темп прироста составил 0,3%.
При этом, в Московской, Смоленской, Еврейской автономной областях, а также в Чечне – 0,2%.
Между тем, за минувшие сутки в России зарегистрировали 4 828 новых случаев заражения COVID-19, таким образом с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано более 937 тысяч инфицированных, отмечает RT.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что будущая вакцина от коронавируса должна распределяться среди стран вне зависимости от политических интересов. По его словам, главная цель - быстрее завершить пандемию COVID-19.
Глава ВОЗ призвал предотвратить "национализм по поводу вакцины". Он также сообщил, что организация разрабатывает план распределения препарата по миру.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- Глава Башкирии допустил выкуп компании-разработчика горы Куштау
- На голосовании по Конституции выявили 35 случаев двойного голосования
- WADA оценит антидопинговую безопасность российской вакцин от COVID-19
- Выложена запись вероятной вербовки СБУ «российских бойцов ЧВК»
- ОМОН разогнал митингующих у МТЗ и задержал двоих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru