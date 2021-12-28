Раскрыт график работы медорганизаций Подмосковья в новогодние праздники

Так, амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослым и детям, а также женские консультации будут работать все дни за исключением 1 и 7 января. Такой же график будет действовать и в пунктах вакцинации в поликлиниках.

Как отметили в министерстве, служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 8 до 23 часов. В стоматологиях прием пациентов будет осуществляться все дни с 9 до 15 часов, кроме 1 и 7 января.

Ранее стало известно, что общественный транспорт Санкт-Петербурга, в том числе метро, не будет работать в новогоднюю ночь, работа продолжится по обычному графику выходных дней.

