Раскрыт график работы медорганизаций Подмосковья в новогодние праздники

В Московской области утвердили график работы государственных медицинских организаций в период новогодних праздников, сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав региона.

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Так, амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослым и детям, а также женские консультации будут работать все дни за исключением 1 и 7 января. Такой же график будет действовать и в пунктах вакцинации в поликлиниках.

Как отметили в министерстве, служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 8 до 23 часов. В стоматологиях прием пациентов будет осуществляться все дни с 9 до 15 часов, кроме 1 и 7 января.

Ранее стало известно, что общественный транспорт Санкт-Петербурга, в том числе метро, не будет работать в новогоднюю ночь, работа продолжится по обычному графику выходных дней.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МедицинаБольницыПодмосковье
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