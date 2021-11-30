Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

«Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до 1,5 миллиона человек на Невском проспекте, на Дворцовой площади», — цитирует Болтина РИА Новости.

В связи с этим власти не обращались «отдельно в комитет по транспорту в части круглосуточной работы метрополитена», пишет RT.

Болтин добавил, что увеличения количества транспорта в новогоднюю ночь не планируется.



