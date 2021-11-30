Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Общественный транспорт Санкт-Петербурга, в том числе метро, не будет работать в новогоднюю ночь, работа продолжится по обычному графику выходных дней. Об этом заявил врио председателя городского комитета по культуре Федор Болтин.

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«Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до 1,5 миллиона человек на Невском проспекте, на Дворцовой площади», — цитирует Болтина РИА Новости.

В связи с этим власти не обращались «отдельно в комитет по транспорту в части круглосуточной работы метрополитена», пишет RT.

Болтин добавил, что увеличения количества транспорта в новогоднюю ночь не планируется.

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Фото: metro.spb.ru
ТЕГИ:Новый ГодМетроОбщественный ТранспортСанкт-Петербург
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