В Москве в Новый год парковки станут бесплатными
Власти Москвы отменила оплату парковок в столице на время новогодних праздников. Решение не касается только плоскостных парковок с шлагбаумом. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
«С 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы - бесплатные, кроме плоскостных парковок со шлагбаумом. В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час», - заявили в мэрии.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал москвичей во время посещения центра города и парков оставлять машины «только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций».
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