В Москве в Новый год парковки станут бесплатными

«С 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы - бесплатные, кроме плоскостных парковок со шлагбаумом. В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час», - заявили в мэрии.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал москвичей во время посещения центра города и парков оставлять машины «только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций».

