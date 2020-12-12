В Москве в Новый год парковки станут бесплатными

Власти Москвы отменила оплату парковок в столице на время новогодних праздников. Решение не касается только плоскостных парковок с шлагбаумом. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Названо расположение камер в Москве, фиксирующих непристегнутый ремень водителя

«С 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы - бесплатные, кроме плоскостных парковок со шлагбаумом. В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час», - заявили в мэрии.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал москвичей во время посещения центра города и парков оставлять машины «только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Новый ГодМоскваПарковки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры