Сообщения СМИ о поблажках «мишленовским» ресторанам в Москве назвали фейком
Информация о том, что рестораны, получившие «звезды Мишлен», не будут закрыты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября является фейком. Об этом НСН сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Ранее в СМИ писали о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нераспространении локдауна на «мишленовские рестораны».
«Сегодня информация была о том, что мэр сказал, что на рестораны которые получили звезды "Мишлен", не распространяется история с локдауном. Я думаю, что это фейк. Это всего лишь девять ресторанов, по большому счету это только начало, все покажет следующий год», - добавил он.
Напомним, в середине октября девяти московским ресторанам официально присвоены звезды "Мишлен". Российская столица стала первым городом на постсоветском пространстве, в котором есть "мишленовские" рестораны.
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