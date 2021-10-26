Сообщения СМИ о поблажках «мишленовским» ресторанам в Москве назвали фейком

Информация о том, что рестораны, получившие «звезды Мишлен», не будут закрыты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября является фейком. Об этом НСН сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Ранее в СМИ писали о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нераспространении локдауна на «мишленовские рестораны».

«Сегодня информация была о том, что мэр сказал, что на рестораны которые получили звезды "Мишлен", не распространяется история с локдауном. Я думаю, что это фейк. Это всего лишь девять ресторанов, по большому счету это только начало, все покажет следующий год», - добавил он.

Напомним, в середине октября девяти московским ресторанам официально присвоены звезды "Мишлен". Российская столица стала первым городом на постсоветском пространстве, в котором есть "мишленовские" рестораны.

