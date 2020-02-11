Расхохотавшаяся из-за льгот телеведущая пожаловалась на прессинг

11 февраля 202019:30

Ведущая программы «Вести» телеканала ГТРК «Камчатка» Александра Новикова, которая во время съемок сюжета не удержалась и посмеялась над мизерными льготами для россиян, пожаловалась на прессинг.

Соловьев призвал разобраться в деле расхохотавшейся ведущей «Вестей»

«Правда, очень тяжело. Прессинг просто», - цитирует телеведущую сайт KP.Ru.

Ранее в эфире НСН глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заступился за Новикову, заявив, не видит ничего предосудительного в действиях ведущей. Он призвал наказать тех, кто выложил скандальную запись в интернет.

Напомним, Новикова зачитывала с суфлера текст о том, что с 1 февраля на 3% увеличивается ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам. В том числе, проиндексирован набор социальных услуг до 1,5 тыс. рублей, из этих средств 900 рублей приходится на приобретение льготных лекарств, 137 рублей – на санаторное лечение и оставшиеся 463 рубля - на «международный проезд». Именно это вызывало у ведущей приступ неудержимого смеха. При этом запись шла не в прямом эфире.

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ФОТО: alexandr19972011 / YouTube
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