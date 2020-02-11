В СЖР вступились за расхохотавшуюся из-за льгот телеведущую

Директор камчатского филиала ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев рассказал, что в отношении рассмеявшейся во время записи сюжета об индексации льготных выплат ведущей не будет применено каких-либо штрафных мер. Он отметил, что с журналисткой уже проведена беседа.

Напомним, в интернете была опубликована видеозапись, на которой ведущая программы «Вести» телеканала «ГТРК-Камчатка» расхохоталась, говоря об увеличении стоимости набора социальных услуг с 1 февраля текущего года. «Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире», - отмечает она сквозь смех.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с НСН заявил, что ничего предосудительного в поведении ведущей не видит, а внимание необходимо обратить на тех, кто выложил видео в сеть.