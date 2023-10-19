«Импортные пломбы»: Стоматологи предупредили о повышении цен на 20% к концу года

«Клиники долгие годы не поднимали цены и расходы возросли, энергоносители возросли, коммунальные услуги медорганизаций… И теперь уже в цене не только импортная составляющая материалов и амортизация оборудования, но и коммунальные расходы. На мой взгляд, 30% - это ненаучный прогноз. Я бы ограничил эту цифру 15-20%. А у того, кто работает на отечественных материалах, цена вырастет в меньшей степени. Другое дело, что нашим сложно конкурировать: многое сырье для отечественных материалов закупалось за рубежом», - сказал Садовский.

Он также отметил, что зарплата стоматологов при этом не увеличивается. Кроме того, Садовский рассказал, что дефицита импортных материалов на рынке сегодня нет.

«Зарплатная доля при этом не увеличивается. Врачи где-то даже потеряли в доходах на основе платного приема. При этом медицинское сообщество не пытается поднять цены, чтобы восстановить качество жизни для медработников. Это просто примета времени. Трудно говорить санкции или не санкции… Материалы на рынке есть, надо сказать, что и импортных в достатке. Просто они подорожали из-за логистики и повышенной доли страховки рисков при доставке материалов. Они идут в обход через третьи страны», - добавил Садовский.

Стоматологи стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов в России. «Лента.ру» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Авито Работа» сообщала, что по итогам сентября зарплата такого специалиста в Тюмени составила 350-750 тысяч рублей. Стоматологу-хирургу в Московской области готовы платить порядка 100-400 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

