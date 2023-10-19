СМИ: Цены на стоматологические услуги в России вырастут на 30%

По данным СМИ, цены вырастут из-за курса валют, антироссийских санкций и сложностей с логистикой, также подорожание связано с уходом иностранных компаний с рынка РФ. Отмечается, что ранее специалисты использовали в том числе материалы от производителя 3М — анестезию, пломбы, полировочные диски, резинки. После ухода компании в отрасли обнаружили, что ряд аналогов уступают оригинальным расходникам по качеству.

«В магазинах практически не осталось запасов, а цены на то, что есть, выросли. Плюсом — не осталось анестезии без адреналина, которую предлагают беременным и людям с аллергией», — пишет Mash.

Также источник сообщил, что поставщик резинок для полировки пломб, американская Dentsply, запретила продавать свой товар со складов всем поставщикам и пригрозила подать на нарушителей в суд в случае своего возвращения в Россию. Кроме того, россиян предупреждают о грядущем подорожании имплантов. Так, швейцарские премиум-материалы взлетят в цене на 30%, корейские — прибавят 10–15%.

