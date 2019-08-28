Расходы на 1 сентября выросли в два раза
За последние два года траты на подготовку к школе выросли более чем в два раза, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте. Если в 2017 году стоимость средней школьной корзины составляла 12 745 рублей, то в 2019 году родители тратят на сборы в школу своих детей 26 986 рублей.
Самыми популярными при этом тратами являются покупка школьной формы – 76%, письменных принадлежностей – 65% и рюкзаков – 64%.
Как отмечает ВЦИОМ около половины жителей России имеют детей или внуков, которые ходят в школу.
Исследования также показали, что за девять лет уменьшилось количество россиян, которые считают, что государство должно полностью обеспечивать детей всем необходимым для школы – 15% в 2019 году против 28% в 2010 году.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил в эфире НСН, что субсидия для подготовки к учебному году должна стать частью единого детского стандарта.
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