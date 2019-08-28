Расходы на 1 сентября выросли в два раза

За последние два года траты на подготовку к школе выросли более чем в два раза, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте. Если в 2017 году стоимость средней школьной корзины составляла 12 745 рублей, то в 2019 году родители тратят на сборы в школу своих детей 26 986 рублей.

Самыми популярными при этом тратами являются покупка школьной формы – 76%, письменных принадлежностей – 65% и рюкзаков – 64%.