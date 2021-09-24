Рашкину грозит ответственность за призывы к незаконной акции 20 сентября
Организаторам несогласованной акции после выборов 20 сентября в Москве может грозить ответственность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Акцию организовали глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин, экс-член ОНК Марина Литвинович, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.
Организаторов несогласованного митинга могут привлечь за призывы к участию в незаконном мероприятии.
Ранее сообщалось, что на мероприятие пришли около 200 человек, не согласных с результатами прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму. Митинг прошел на Пушкинской площади в центре Москвы.
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