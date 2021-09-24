Рашкину грозит ответственность за призывы к незаконной акции 20 сентября

Акцию организовали глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин, экс-член ОНК Марина Литвинович, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.

Организаторов несогласованного митинга могут привлечь за призывы к участию в незаконном мероприятии.

Ранее сообщалось, что на мероприятие пришли около 200 человек, не согласных с результатами прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму. Митинг прошел на Пушкинской площади в центре Москвы.

