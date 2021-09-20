Несогласные с итогами выборов вышли на Пушкинскую площадь в Москве

Около 200 человек, не согласных с результатами прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму, в понедельник вечером собрались на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Среди них – кандидат в депутаты от КПРФ, работавший в Госдуме ушедшего созыва Валерий Рашкин. Мероприятие проходит в формате встречи с депутатами: коммунисты изначально подавали заявку на проведение митинга, однако власти Москвы его не разрешили.

Как утверждают очевидцы, полиция пока не вмешивается в происходящее.

В понедельник КПРФ отказалась признавать результаты онлайн-голосования в Москве. Согласно опубликованным данным, 44,7% у «Единой России», КПРФ на втором месте с 15,53%, следом расположились «Новые люди» (7,86%) и ЛДПР (7,45%).