Несогласные с итогами выборов вышли на Пушкинскую площадь в Москве

Около 200 человек, не согласных с результатами прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму, в понедельник вечером собрались на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Среди них – кандидат в депутаты от КПРФ, работавший в Госдуме ушедшего созыва Валерий Рашкин. Мероприятие проходит в формате встречи с депутатами: коммунисты изначально подавали заявку на проведение митинга, однако власти Москвы его не разрешили.

Как утверждают очевидцы, полиция пока не вмешивается в происходящее.

В понедельник КПРФ отказалась признавать результаты онлайн-голосования в Москве. Согласно опубликованным данным, 44,7% у «Единой России», КПРФ на втором месте с 15,53%, следом расположились «Новые люди» (7,86%) и ЛДПР (7,45%).

Зюганов назвал результат КПРФ на выборах «весьма успешным»

В целом по России после обработки 99,97% бюллетеней у «Единой России» 49,82%, у КПРФ – 18,93%, у ЛДПР – 7,55%. «Справедливая Россия – за Правду» и «Новые люди» тоже проходят в Госдуму (7,46% и 5,32% соответственно), остальные партии не сумели преодолеть 5%-ный барьер.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ВыборыГосдумаКПРФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры