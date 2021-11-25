Рашкин: Скандал вокруг моего дела непропорционален тяжести самого проступка

Депутат партии КПРФ Валерий Рашкин заявил, что масштаб скандала по его делу совершенно непропорционален тяжести самого проступка. С подобным заявлением он выступил на совещании в Госдуме.

25 ноября комиссия лишила Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Сам депутат считает, что скандал вокруг убийства животного – «удобная возможностью для вымещения старых обид и личной неприязни».