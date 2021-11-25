Рашкин: Скандал вокруг моего дела непропорционален тяжести самого проступка
Депутат партии КПРФ Валерий Рашкин заявил, что масштаб скандала по его делу совершенно непропорционален тяжести самого проступка. С подобным заявлением он выступил на совещании в Госдуме.
25 ноября комиссия лишила Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.
Сам депутат считает, что скандал вокруг убийства животного – «удобная возможностью для вымещения старых обид и личной неприязни».
29 октября депутат Валерий Рашкин был задержан в лесу. В салоне его автомобиля находилась разделанная туша лося. По данным следствия, животное убил именно Рашкин, хотя сам депутат изначально утверждал, что обнаружил тело в лесу во время прогулки. Против него было возбуждено уголовное дело. 18 ноября Рашкин записал 17-минутное видеообращение, в котором признался в убийстве лося.
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