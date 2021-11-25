Генпрокурор Краснов: Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту

Депутат партии КПРФ Валерий Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту и пытался обмануть правоохранительные органы. Об этом в ходе заседания Госдумы заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Он подчеркнул, что «охотник с более, чем 20-летним стажем», коим является Рашкин, «не мог не знать правил» и осознавал, что для проведения охоты необходимо приобрести разрешение и путевку в охотхозяйстве. При этом данные требования, по словам Краснова, депутатом выполнены не были. Генпрокурор также подчеркнул, что Рашкин вступил в сговор со своими друзьями-охотниками.

Он назвал попытки депутата ввести сотрудников полиции в заблуждение «неуклюжими», подчеркнув, что эта ситуация является «позором».

«Тем более, что на сегодня Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. Хотя и не оставил надежду избежать ответственности. Ложь из уст должностного лица недопустима. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, должен и дальше вести себя как мужчина», - подчеркнул Краснов.

29 октября депутат Валерий Рашкин был задержан в лесу Саратовской области. В салоне его автомобиля находилась разделанная туша лося. По предварительным данным, животное убил именно Рашкин, хотя сам депутат изначально утверждал, что обнаружил тело в лесу во время прогулки и хотел отвезти его в полицию. Против него возбудили уголовное дело о незаконной охоте.