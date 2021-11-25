Генпрокурор Краснов: Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту
Депутат партии КПРФ Валерий Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту и пытался обмануть правоохранительные органы. Об этом в ходе заседания Госдумы заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Он подчеркнул, что «охотник с более, чем 20-летним стажем», коим является Рашкин, «не мог не знать правил» и осознавал, что для проведения охоты необходимо приобрести разрешение и путевку в охотхозяйстве. При этом данные требования, по словам Краснова, депутатом выполнены не были. Генпрокурор также подчеркнул, что Рашкин вступил в сговор со своими друзьями-охотниками.
Он назвал попытки депутата ввести сотрудников полиции в заблуждение «неуклюжими», подчеркнув, что эта ситуация является «позором».
«Тем более, что на сегодня Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. Хотя и не оставил надежду избежать ответственности. Ложь из уст должностного лица недопустима. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, должен и дальше вести себя как мужчина», - подчеркнул Краснов.
29 октября депутат Валерий Рашкин был задержан в лесу Саратовской области. В салоне его автомобиля находилась разделанная туша лося. По предварительным данным, животное убил именно Рашкин, хотя сам депутат изначально утверждал, что обнаружил тело в лесу во время прогулки и хотел отвезти его в полицию. Против него возбудили уголовное дело о незаконной охоте.
18 ноября Рашкин записал 17-минутное видеообращение с признанием в убийстве лося, жалуясь на то, что стал «жертвой обстоятельств» и «подставы друзей». Он опубликовал материал на своем канале в YouTube.
22 ноября Госдума по мандатным вопросам рекомендовала парламентариям лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. 25 ноября предложение будет рассмотрено ведомством.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
- Регулятор ЕС одобрил применение Pfizer для детей с 5 лет
- В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам
- Роскачество анонсировало разработку национального стандарта для российских вин
- Путин рассказал о росте товарооборота с Сербией
- Умер солист Большого театра Леонид Зимненко
- В Татарстане расширили список для получения QR-кода для транспорта
- Рособрнадзор не увидел конкретных предложений в словах Бастрыкина об отмене ЕГЭ
- Генпрокурор Краснов: Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту
- Власти Москвы рассказали о ходе строительства башни Национального космического центра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru