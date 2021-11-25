Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Госдума приняла решение лишить представителя КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Таким образом, на парламентария теперь могут завести уголовное дело о незаконной охоте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОхотаДепутатГосдумаКПРФВалерий Рашкин
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