Рар: Ученым за вакцину – Нобелевская премия, России – мировое лидерство

Сразу три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой отечественной вакцины от коронавируса. На это рассчитывают в Минпромторге. В настоящее время идет отладка технологий, докупается оборудование.

Политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что если России удастся первой разработать вакцину, это поставит ее на новую позицию в мировой политике.