Рар: Ученым за вакцину – Нобелевская премия, России – мировое лидерство
Сразу три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой отечественной вакцины от коронавируса. На это рассчитывают в Минпромторге. В настоящее время идет отладка технологий, докупается оборудование.
Политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что если России удастся первой разработать вакцину, это поставит ее на новую позицию в мировой политике.
«Мне кажется, это будет громадный выигрыш, большая победа российского имиджа, российской медицинской промышленности, если России действительно удастся первой выработать вакцину от коронавируса. Конечно, тем ученым, которые это сделают, полагается Нобелевская премия, но не только. Я думаю, что Россия будет делиться своими знаниями, сотрудничать с Европой, чтобы сохранить не только собственное население. Такой прорыв поставит Россию на совершенно другое иерархическое место в мировой политике, нежели то место, которое она занимает сегодня», – прокомментировал он.
Кроме того, Александр Рар в эксклюзивном интервью НСН рассказал, что Евросоюз готов играть в геополитические игры и приближать Белоруссию к себе, но без нынешнего президента Александра Лукашенко.
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