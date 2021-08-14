Медик назвала причину потери обоняния из-за COVID-19

Поражение нейронов приводит к потере обоняния. Так считает врач, кандидат медицинских наук Ксения Карташова, пишет «Российская газета».

Инфекционист: Потеря обоняния не является «хорошим симптомом» COVID-19

Коронавирусная инфекция поражает клетки, питающие респираторно-обонятельные нейроны, и человек прекращает узнавать ароматы.

«Надо сказать, вся цепочка восприятия запахов проходит у нас рядом с гиппокампом, именно поэтому у нас определенные запахи вызывают стойкую эмоциональную память. Поэтому нарушения в этой зоне мозга могут вызывать и искаженное восприятие запахов», — отметила Карташова.

По ее словам, «68% пациентов теряют обоняние при ковиде», в том числе перенесшие заболевание бессимптомно.

Ранее ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев посоветовал тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая различные ароматы.

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ФОТО: pixabay.com
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