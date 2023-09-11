«Рано или поздно вернутся»: Песков об уехавших из страны россиянах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что уехавшие из России рано или поздно вернутся.

Песков назвал незаконной передачу конфискованных российских активов Киеву

По его мнению, это произойдет с учетом стабильности в экономике России.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж.

По его словам, это позволит поддержать национальную валюту. «Введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите», — посетовал банкир.

Ранее Центробанк России снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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