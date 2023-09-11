«Рано или поздно вернутся»: Песков об уехавших из страны россиянах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что уехавшие из России рано или поздно вернутся.
По его мнению, это произойдет с учетом стабильности в экономике России.
Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж.
По его словам, это позволит поддержать национальную валюту. «Введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите», — посетовал банкир.
Ранее Центробанк России снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru