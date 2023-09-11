«Рано или поздно вернутся»: Песков об уехавших из страны россиянах

По его мнению, это произойдет с учетом стабильности в экономике России.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж.

По его словам, это позволит поддержать национальную валюту. «Введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите», — посетовал банкир.

Ранее Центробанк России снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

