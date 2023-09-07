Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению
Российские банки смогут продавать россиянам валюту наличными без ограничений по времени их поступления в кассы банков, говорится в релизе Центробанка.
ЦБ опубликовал заявление о продлении еще на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов, из которого пропала фраза о том, что банкам разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля прошлого года.
В сообщении регулятора говорится, что причиной сохранения ограничений являются «действующие против России санкции».
Ранее Центробанк РФ объявил, что намерен равномерно продать на валютном рынке иностранную валюту общим объёмом 150 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru