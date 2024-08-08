Раненого военкора Поддубного доставили в НИИ Склифосовского в Москве

Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале соответствующие видео. В роликах журналиста, которого доставили в НИИ вертолетом, помещают на носилки и перевозят в здание института скорой помощи. На кадрах медики беседуют с Поддубным, отмечая, что «мы все друзья, а друзья друг другу помогают».

Врачи рассказали, что поместят военкора в реанимацию, «еще раз все перепроверят» и проведут необходимые исследования, а затем примут решение по лечению журналиста.

Евгений Поддубный получил ранения накануне после атаки дрона ВСУ в Курской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Военкора госпитализировали с ожогом, черепно-мозговой травмой, травмой лицевого скелета.

