РАН пустит к московской воде школы и больницы

Пока мораторий на строительство в санитарных зонах не введен, рассказал НСН один из инициаторов создания рабочей группы по водоснабжению, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. При этом строительство в пойме Москвы-реки к западу от столицы нужно запрещать не только из экологических соображений.



«Нужны археологические работы произвести. Это последняя незастроенная территория передовой черты обороны Москвы в 1941 году. Там есть до сих пор незахороненные останки воинов. Еще сохранились абсолютно уникальные природные объекты в этом районе, от Звенигорода до Николиной горы. Там был готов план парка «Московия». Но когда появились частные собственники, эту идею похоронили, а совершенно зря. Им парки не нужны, им деньги нужны», – посетовал членкор РАН.

В правительстве Московской области затруднились сообщить НСН, когда будет введен мораторий на строительство в ЗСО, но заверили, что поручения президента будут выполнены.

В ближайшее время в этой связи должна пройти встреча представителей научного сообщества с подмосковными чиновниками, рассказал НСН научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Должны прийти замминистра экологии Московской области и кто-то от комитета архитектуры. Покажем им подготовленный нами проект техзадания. Основное положение простое. Поскольку усиливается нагрузка на водные объекты – источники питьевого водоснабжения Москвы, то ни в коем случае нельзя сокращать площадь зон санитарной охраны, ни в коем случае нельзя ослаблять требования к поведению в этих зонах. Пока о моратории нам неизвестно. Но в поручении президента это есть, и оно должно исполняться. Мы их об этом спросим», - заверил ученый.

Но добиться реального выполнения моратория будет непросто, добавил он. «Одно дело, когда только нулевой цикл, и другое, когда уже крышу покрыли. Тут придется смотреть», - пояснил Данилов-Данильян.