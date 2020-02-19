РАН пустит к московской воде школы и больницы
В Академии наук рассказали НСН, как нужно вводить мораторий на строительство в санитарных зонах столичного водозабора.
Ввести мораторий на капитальное строительство в санитарных зонах московского водозабора потребовал на прошлой неделе президент Владимир Путин. Это требование содержится в перечне поручений, которые он дал правительству России, руководителям столичного региона и Академии наук. Между тем в РАН выступают за разрешение строительства в санитарных зонах водозабора объектов социальной инфраструктуры.
Поручения Путина стали итогом работы группы под руководством советника президента Владимира Толстого. Президент поручил правительству усилить охрану источников водоснабжения по всей стране, а руководству Москвы и Подмосковья совместно с РАН до августа 2021 года подготовить предложения по установлению новых зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения столичного региона. А до этого приостановить строительство «новых объектов капитального строительства, включая линейные объекты», в ЗСО. Мораторий на строительство должен быть введен до 15 марта.
Ранее НСН писала, что в декабре прошлого года был отменен целый пакет документов еще советской эпохи о санитарных зонах столичного водозабора, что радикально сокращало площадь этих зон и ставило под угрозу снабжение Москвы питьевой водой.
Пока мораторий на строительство в санитарных зонах не введен, рассказал НСН один из инициаторов создания рабочей группы по водоснабжению, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. При этом строительство в пойме Москвы-реки к западу от столицы нужно запрещать не только из экологических соображений.
«Нужны археологические работы произвести. Это последняя незастроенная территория передовой черты обороны Москвы в 1941 году. Там есть до сих пор незахороненные останки воинов. Еще сохранились абсолютно уникальные природные объекты в этом районе, от Звенигорода до Николиной горы. Там был готов план парка «Московия». Но когда появились частные собственники, эту идею похоронили, а совершенно зря. Им парки не нужны, им деньги нужны», – посетовал членкор РАН.
В правительстве Московской области затруднились сообщить НСН, когда будет введен мораторий на строительство в ЗСО, но заверили, что поручения президента будут выполнены.
В ближайшее время в этой связи должна пройти встреча представителей научного сообщества с подмосковными чиновниками, рассказал НСН научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян.
«Должны прийти замминистра экологии Московской области и кто-то от комитета архитектуры. Покажем им подготовленный нами проект техзадания. Основное положение простое. Поскольку усиливается нагрузка на водные объекты – источники питьевого водоснабжения Москвы, то ни в коем случае нельзя сокращать площадь зон санитарной охраны, ни в коем случае нельзя ослаблять требования к поведению в этих зонах. Пока о моратории нам неизвестно. Но в поручении президента это есть, и оно должно исполняться. Мы их об этом спросим», - заверил ученый.
Но добиться реального выполнения моратория будет непросто, добавил он. «Одно дело, когда только нулевой цикл, и другое, когда уже крышу покрыли. Тут придется смотреть», - пояснил Данилов-Данильян.
Тем более, что запрет на строительство в санитарных зонах московского водозабора нарушается уже несколько десятилетий. И с этим тоже приходится считаться.
«Мы понимаем, что постановления нарушались чуть ли не с 1937 года. Просто так это исправить нельзя. Поэтому нужно объявить амнистию на уже допущенные нарушения. На те строения, которые уже существуют и эксплуатируются. Но ввести новые требования по очистке сбросов и график их исполнения. Кое-что можно даже разрешить в порядке исключения. Это социальные объекты в тех жилых кварталах, которые находятся в зонах охраны. Таких примеров довольно много, когда построены десятки жилых корпусов, а поликлиник, школ и детских садов не построено. Тут придется разрешить. Но в последний раз. И все эти объекты должны будут подчиняться тем нормам, которые будут установлены», - подчеркнул собеседник НСН.
Данилов-Данильян выразил уверенность, что к указанному президентом сроку – августу 2021 года – удастся подготовить проекты основных документов по ЗСО. Он заявил, что ИВП РАН готов выполнить эту работу, если будет дано такое поручение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
- Голунов воздержался от комментариев по признанию вины полицейским
- Обвиняемый по делу Голунова полицейский признал вину и дал показания на начальника
- ФСБ задержала в Москве семерых исламистов
- Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля