Московской водой займется Кремль

Сегодня в министерстве экологии и природопользования Московской области состоялось еще одно заседание, посвященное отмене санитарных зон в пойме Москвы-реки, откуда поступает питьевая вода для столичного региона. Чиновники снова пытались убедить научного руководителя Института водных проблем (ИВП) РАН Виктора Данилова-Данильяна в том, что эта отмена не представляет опасности для жизни и здоровья жителей Москвы и Подмосковья.

Напомним, 17 декабря прошлого года правительство Подмосковья отменило пять постановлений советской эпохи, которые устанавливали санитарные зоны московского водозабора, и оставило лишь одно, последнее, от 1980 года. Ученые утверждали, что без предшествующих, отмененных, документов это постановление не будет работать.

Как рассказал НСН сам Данилов-Данильян, подмосковным чиновниками опять не удалось доказать, что снабжению Москвы питьевой водой ничто не угрожает. Более того, они сами, в том числе зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, признали обоснованность опасений ученых. А вопросом санитарных зон столичного водозабора теперь займутся в Кремле.

«Встречу проводил Куракин. От науки вместе со мной был замдиректора Института водных проблем Владислав Полянин. Договорились, что нужны серьезные меры, научно фундированные.

Они фактически согласились с тем, что никаких обоснований тому, что они сделали, нет. Вырабатывать эти меры будет группа экспертов, которая завтра собирается в администрации президента.

Я обязательно приму участие в этом заседании», - пообещал Данилов-Данильян.

В пресс-службе министра экологии и природопользования МО подтвердили, что санитарными зонами теперь занимается администрация президента.

«Дмитрий Куракин и Виктор Данилов-Данильян входят в рабочую группу, созданную при аппарате президента Российской Федерации по инициативе советника президента Владимира Толстого для урегулирования вопросов, касающихся ЗСО (зон санитарной охраны - НСН). Они завтра будут вырабатывать решение, которое устроит всех участников дискуссии. У академиков было несколько пунктов, по которым нужно выработать совместное решение», - сообщили НСН.

В преддверии этой встречи будет нелишним напомнить, о каких пунктах идет речь. Ранее НСН писала об итогах предыдущего заседания, которое состоялось на прошлой неделе в Мособлдуме с участием Данилова-Данильяна, чиновников правительства Подмосковья и региональных депутатов. По следам той публикации из министерства экологии Московской области поступили комментарии, которые оспаривали аргументы ученых.

В частности, что постановление 1980 года не может работать без отмененных более ранних документов.

«Это не так. Решение исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 N 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения Москвы в границах ЛПЗП», первый абзац Приложения № 1 гласит: «При разработке плана красных линий учтены постановления Правительства о зонах санитарной охраны водопроводных станций Московского водопровода и питающих их источников (постановление СНК РСФСР от 4 сентября 1940 г. N 696, постановление СНК РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355, постановление СМ РСФСР от 13 марта 1952 г., постановление СМ РСФСР от 30 ноября 1971 г. N 640, постановление СМ РСФСР от 25 октября 1974 г. N 571)». Что означает, что вышеуказанный документ учитывает все предыдущие нормативные акты. Кроме того, далее указано, что границы зон вынесены на планшеты, что означает, что границы были зафиксированы графическим способом», - сообщили НСН в министерстве экологии Подмосковья.

Виктор Данилов-Данильян предоставил НСН развернутый комментарий на возражения чиновников.

«Что значит "учтены постановления…"? Учитывать можно по-разному. Нужен прямой, честный ответ на вопрос: границы ЗСО, установленные в упомянутых постановлениях, изменены или нет? Если изменены, то на основании каких исследований, заключений экологических экспертиз и т.п. это сделано? А если не было ни исследований, ни экспертиз, ни согласований с Роспотребнадзором, то не является ли постановление правительства Москвы и Московской области от 17 декабря 2019 года №1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Московской области» чиновничьим произволом? И не было никаких обращений со стороны разработчиков этого документа в авторитетные научные организации, никаких открытых обсуждений и т.п. - ничего!» - заявил членкор РАН.

Тут необходимо отметить, что в документе от 1980 года прописаны далеко не все ЗСО столичного водозабора. В нем указаны ориентиры для зон Восточной насосно-очистной станции (Восточный АО Москвы), Икшинского и Клязьминского водохранилищ (к северу от Москвы), Северной водопроводной станции (Северо-Восточный АО), Рублевского водопровода и Западной водопроводной станции (Западный АО).

Но не определены границы водоохранных зон Вазузской и Москворецкой гидротехнических систем (Истринское, Можайское, Рузское, Озернинское, Вазузское, Яузское и Верхнее-Рузское водохранилища) к западу от Москвы.

Своим решением исполком Моссовета и Мособлисполком поручали определить эти границы архитектурно-планировочным управлениям Москвы и области. Были они потом определены или нет, значения не имеет, поскольку сейчас действует только постановление 1980 года, в котором границы ЗСО не зафиксированы.

Именно в этом районе, как писала НСН, земля оказалась в частных руках, которые, похоже, сильно чешутся, эту крайне дорогую землю «монетизировать». Тем более что есть еще один важный нюанс. Постановлением от 8 октября 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев признал «не подлежащими применению» абзацы 12 и 13 приложения №1 к решению 1980 года. В них запрещалось любое строительство и уничтожение насаждений в границах ЗСО без согласования с федеральными органами власти и санитарного контроля.

Это значит, что Данилов-Данильян прав: без предшествующих, ныне отмененных, документов в вопросе санитарных зон в пойме Москвы-реки возникает правовой вакуум. Вероятно, именно в этом смысле стоит понимать фразу из решения 1980 года, что оно учитывает постановления 1940, 1941, 1952, 1971 и 1974 годов. Без них оно неполноценно.

Подмосковные чиновники указали на это, что Роспотребнадзор уже разработал новые нормативы.

«Проект постановления правительства РФ вывешен на портале https://regulation.gov.ru/», - подчеркнули в областном правительстве.

«Проект постановления правительства РФ, подготовленный Роспотребнадзором, подвергнут очень серьезной критике, в том числе и нами. Мы направили свое заключение по этому проекту в администрацию президента и в Роспотребнадзор. Можем представить соответствующий текст по первому требованию. Но сколько бы ни было проектов постановлений, кромсать границы ЗСО до того, как разработаны и приняты новые, нельзя! Да, они применяются 40 лет, и подождать еще четыре года - это гораздо меньшее зло, чем то, что устроили правительства Московской области и Москвы!» - возмутился Данилов-Данильян.

Даже без критики со стороны научного сообщества понятно, что подготовленный Роспотребнадзором проект постановления о ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения будет утвержден еще не скоро. Документ, опубликованный больше года назад, лишь 18 декабря получил отрицательный отзыв Минэкономразвития. Сколько потребуется времени на окончательное согласование важнейшего документа, сейчас вряд ли кто-то может сказать. Любопытно, что отзыв МЭР появился буквально на следующий день после отмены «устаревших» советских нормативов.

Тут еще интересно, чем проект Роспотребнадзора не понравился Минэкономразвития. Среди оснований для отказа в установлении зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в нем указано наличие ранее принятого органом исполнительной власти субъекта РФ решения о прекращении зоны санитарной охраны. То есть, даже если бы проект был принят, восстановить ЗСО в пойме Москвы-реки было бы нельзя. Потому что они отменены «органом исполнительной власти субъекта РФ» - правительством Подмосковья.

Именно на это, помимо прочего, обратили внимание в Минэкономразвития.

«Указанное положение исключает возможность установления ЗСО в случае возобновления использования источника водоснабжения ‎в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», - говорится в заключении ведомства об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) подготовленного проекта.

Большое неудовольствие в правительстве Московской области вызвала и карта, которую научный руководитель ИВП РАН разместил на сайте своего института и на которой показано, насколько сократились зоны санитарной охраны водозабора после отмены тех постановлений. Как писала НСН, они стали существенно меньше.