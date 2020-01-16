Не жить, а нажиться. Как и от кого РАН защищает московскую воду

«В связи с тем, что решение о принятии, установлении и прекращении каких-либо зон санитарной охраны не принималось, а было осуществлено только техническое урегулирование действий нормативных актов советского периода, то проведение экспертиз не требуется. Процедурой издания совместного постановления Москвы и Московской области не предусмотрено проведение общественных слушаний, однако перед изданием постановления проводились неоднократные заседания рабочих групп с представителями АО «Мосводоканал», - рассказали НСН в пресс-службе министерства экологии и природопользования МО.

Конкретно, были отменены постановления СНК РСФСР 1940-41 годов и Совмина РСФСР 1952-го, 1971-го и 1974 годов. Отныне в определении санитарных зон источников питьевой воды для Москвы и Подмосковья чиновники столичного региона должны руководствоваться только решениями исполкомов Москвы и Московской области от апреля 1980-го.

«Никто не посягает на институт санитарной охраны зон источников питьевого водоснабжения Москвы, - заверили в областном правительстве. - Совместным постановлением правительства Москвы и Московской области были отменены лишь архаичные, не исполняемые даже в советское время нормативные акты 1940 – 1974 годов.

Они содержали устаревшие, архаичные ограничения по использованию земель, такие как: запрет на купание, стирку и полоскание белья, мытье шерсти в реках, вывоз на лето детей в селения, экскурсии и пикники на берегах реки Москвы, в ряде населенных пунктов запрещены проживание лиц и сдача внаем помещений.

Наиболее актуальными из действующих правовых актов по вопросам ЗСО является совместное решение исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного советов народных депутатов от 17 апреля 1980 года № 500-1143, которым мы будем руководствоваться вплоть до утверждения расчетных границ ЗСО».

Вроде бы все понятно, внесли правовую ясность в архиважный вопрос обеспечения питьевой водой главной российской агломерации. Одно слово – молодцы.

Так да не так, утверждают в РАН. «Правительства Москвы и Московской области решили отменить пять постановлений, которые регулировали вопросы зон санитарной охраны. С нашей точки зрения это абсолютно неприемлемо. Это сделано абсолютно неквалифицированно. Удивительно построена эта кампания людьми, которые явно не читали постановления, которые они отменили. Они говорят, что там устарели всевозможные нормы, что скот уже никто на водопой не гоняет, белье не полощут. Но они из шести постановлений, принятых в 1980 году и ранее оставили именно то, в котором это все написано! А четыре постановления, в которых речь идет только о границах санитарных зон, они отменили.

Они не понимают, что границы, указанные в постановлении 1980 года, установлены на основе четырех из пяти предыдущих постановлений. И если те постановления отменить, то это просто повисает в воздухе!

Оно лишается юридического основания!», - возмущается Виктор Данилов-Данильян.

Еще на прошлой неделе он обнародовал на сайте своего института карту запретных для использования зон, которые остаются после отмены «устаревших» советских документов. На ней прекрасно видно, что санитарные зоны московского водозабора сократились в разы, если не на порядок.