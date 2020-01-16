Не жить, а нажиться. Как и от кого РАН защищает московскую воду
Академики РАН в эфире НСН рассказали, почему источники питьевой воды Москвы и Подмосковья оказались под угрозой.
Пока вся страна с замиранием сердца слушала послание президента Федеральному собранию, в Московской областной думе чиновники и парламентарии пытались убедить академиков РАН в том, что отмена санитарных зон для источников питьевой воды Москвы и Московской области никакой опасности для миллионов жителей столичного региона не предполагает. Судя по тому, что рассказали НСН сами академики – научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян и научный руководитель Института этнологии и антропологии (ИЭА) РАН Валерий Тишков, это сделать не удалось.
17 декабря прошлого года мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали постановление «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской области». Документ, затрагивающий насущные интересы буквально каждого жителя столичного региона, был утвержден без шума и пыли, выражаясь словами персонажа известного романа, при полном непротивлении сторон.
Никаких общественных слушаний, никакой научной экспертизы не проводилось. Как пояснили НСН в правительстве Подмосковья, они и не требовались, потому что постановление не вводит никаких новых норм, оно просто отменяет те документы, которые были приняты еще в советское время и в значительной мере устарели.
«В связи с тем, что решение о принятии, установлении и прекращении каких-либо зон санитарной охраны не принималось, а было осуществлено только техническое урегулирование действий нормативных актов советского периода, то проведение экспертиз не требуется. Процедурой издания совместного постановления Москвы и Московской области не предусмотрено проведение общественных слушаний, однако перед изданием постановления проводились неоднократные заседания рабочих групп с представителями АО «Мосводоканал», - рассказали НСН в пресс-службе министерства экологии и природопользования МО.
Конкретно, были отменены постановления СНК РСФСР 1940-41 годов и Совмина РСФСР 1952-го, 1971-го и 1974 годов. Отныне в определении санитарных зон источников питьевой воды для Москвы и Подмосковья чиновники столичного региона должны руководствоваться только решениями исполкомов Москвы и Московской области от апреля 1980-го.
«Никто не посягает на институт санитарной охраны зон источников питьевого водоснабжения Москвы, - заверили в областном правительстве. - Совместным постановлением правительства Москвы и Московской области были отменены лишь архаичные, не исполняемые даже в советское время нормативные акты 1940 – 1974 годов.
Они содержали устаревшие, архаичные ограничения по использованию земель, такие как: запрет на купание, стирку и полоскание белья, мытье шерсти в реках, вывоз на лето детей в селения, экскурсии и пикники на берегах реки Москвы, в ряде населенных пунктов запрещены проживание лиц и сдача внаем помещений.
Наиболее актуальными из действующих правовых актов по вопросам ЗСО является совместное решение исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного советов народных депутатов от 17 апреля 1980 года № 500-1143, которым мы будем руководствоваться вплоть до утверждения расчетных границ ЗСО».
Вроде бы все понятно, внесли правовую ясность в архиважный вопрос обеспечения питьевой водой главной российской агломерации. Одно слово – молодцы.
Так да не так, утверждают в РАН. «Правительства Москвы и Московской области решили отменить пять постановлений, которые регулировали вопросы зон санитарной охраны. С нашей точки зрения это абсолютно неприемлемо. Это сделано абсолютно неквалифицированно. Удивительно построена эта кампания людьми, которые явно не читали постановления, которые они отменили. Они говорят, что там устарели всевозможные нормы, что скот уже никто на водопой не гоняет, белье не полощут. Но они из шести постановлений, принятых в 1980 году и ранее оставили именно то, в котором это все написано! А четыре постановления, в которых речь идет только о границах санитарных зон, они отменили.
Они не понимают, что границы, указанные в постановлении 1980 года, установлены на основе четырех из пяти предыдущих постановлений. И если те постановления отменить, то это просто повисает в воздухе!
Оно лишается юридического основания!», - возмущается Виктор Данилов-Данильян.
Еще на прошлой неделе он обнародовал на сайте своего института карту запретных для использования зон, которые остаются после отмены «устаревших» советских документов. На ней прекрасно видно, что санитарные зоны московского водозабора сократились в разы, если не на порядок.
«В настоящее время решение 1980 года содержит более актуальные границы и режимы ЗСО по сравнению с нормативными правовыми актами советского периода 1940-1974, обеспечивает защиту источников питьевого водоснабжения и может быть использовано до разработки нового проекта ЗСО. Установленные решением 1980 года зоны ЗСО значительно больше границ 1940-74 годов. К примеру, постановление 1940 года устанавливало ЗСО в размере 95,6 тыс. га; документ 1941 года давал границы в размере 252 тыс. га; предлагаемый к руководству норматив 1980 года определяет ЗСО в размере 314 тыс. га. Согласно СанПину 2010 года, учитывающему современные технологии очистки, площадь ЗСО должна составлять всего 196 тыс. га.
Таким образом, границы ЗСО 1980 год перекрывают требуемые в настоящий момент более чем в 1,5 раза (на 62%) и угроз водоснабжению и опасности для здоровья людей не несут.
Эти действия направлены исключительно на приведение в соответствие нормативных актов и никак не повлияет на качество питьевой воды», - возражают в областном правительстве.
Как же так? Ведь на карте Данилова-Данильяна ясно видно, что санитарные зоны стали гораздо меньше. Именно для этого на следующей неделе состоится еще одно заседание в Мособлдуме, пояснили НСН в министерства экологии и природопользования МО. По его словам, необходимо провести сверку карт. Кстати, вчерашнее заседание регионального парламента, в котором принял участие министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин, проведено было только, чтобы успокоить ученых. Само постановление в одобрении депутатов не нуждается, оно вступило в силу сразу после подписания.
«Заключение Института водных проблем резко отрицательное, президент РАН Сергеев направил письмо в администрацию президента с этим заключением и предложил наложить мораторий на несколько лет, пока не будут разработаны новые нормативы. Потому что старые постановления отменили на том основания, что нужны новые.
Но вчера же Куракин сказал, что на это надо года три! Сейчас там полный правовой вакуум, после 17 декабря.
Постановление об отмене вступило в силу, его можно приостановить или оспорить через суд. Нужно было не отменять, а заменять! Но вот такая уловка», - настаивает Валерий Тишков.
А он, кстати, что там делал? Какое отношение Институт этнологии и антропологии РАН имеет к охране питьевой воды?
«Речь идет не только об утрате источников водоснабжения Москвы, но и уникальных историко-культурных ландшафтов, - пояснил Тишков в беседе с НСН. - Я об этом говорил на президентском совете по межнациональным отношениям год назад, и Путин поддержал, дал поручение, была создана рабочая группа во главе с зампредом Госдумы Петром Толстым. Но там все странно. Ровно год назад ее создали по поручению президента, прошло заседание.
Был очень жесткий протокол о сохранении санитарных зон реки Москвы. Но потом, видимо, пошел откат, и Толстой больше ни разу эту группу не собрал. Мне секретарь группы Сергей Попов говорил, что это совместное постановление Собянина и Воробьева нарушает федеральные законы, некоторые конституционные нормы».
Серьезное обвинение. Зачем главам двух важнейших регионов страны так подставляться? Получить оперативный комментарий у Петра Толстого НСН не удалось. Как утверждает академик Тишков, все дело в крайне дорогой земле к западу от Москвы, в Москворецкой пойме.
«Все это в пойме Москвы-реки.
Их задача была снять ограничения: 500 м от берегов реки Москвы, вторая санитарная зона, которая не позволяет строительство даже со сбросом очищенных вод, потому что 60% воды Москва пьет из этого водозабора.
Эти ограничения были установлены еще при советской власти – постановления 1940-41 годов, семидесятых. Их теперь отменили, ссылаясь на постановление 1980 года, которое на самом деле не отменяло те старые, а вводило новые нормы, которые, кстати, так и не были установлены. Пользуясь этой путаницей, неясностью советского наследия, которое все-таки работало», - объяснил ученый в эфире НСН.
По его словам, это привет еще из «лихих 90-х». «В 90-е годы паи работников конезаводов и агрокомплексов, которые были в этой зоне, скупили три крупных землевладельца – Владимир Палихата, Вячеслав Кантор и Тимофей Клиновский. Они владеют несколькими тысячами га земли от Успенского до Звенигорода. Они же в свое время пролоббировали образование Рублевского эксклава, как части города Москвы, который находится от него в 30 км. Приводили разные аргументы, что они построят государственные учреждения или какие-то другие объекты для столицы. На самом деле ничего этого нет и не будет, не планируется», - уверят Тишков.
А планируются там совсем другое - элитные коттеджные поселки на более чем миллион «квадратов».
«Эти поселки уже в генплан внесли, один из них называется «Всюду жизнь», такое надменное и ироничное название. Там уже все нарисовано, это проект уже даже участвовал в каком-то архитектурном конкурсе. Это Кантора проект. Там большие поля, это в районе Успенского, Уборов и Николиной горы. У Клиновского есть разлинованный под большие участки план под селом Козино, где большое поле осталось, там проходила черта обороны Москвы, царская дорога еще сохранилась, Савво-Сторожевский монастырь. И там без всяких разрешений построили дорогу, она уже два года стоит, чтобы по обе стороны продавать эти участки», - говорит Тишков.
Косвенным подтверждением слов научрука ИЭА РАН может служить одна интересная деталь. Если со стороны администрации губернатора Воробьева контролировать исполнение постановления должен министр экологии Куракин, что выглядит логичным, то Сергей Собянин почему-то эту обязанность возложил на своего заместителя Марата Хуснуллина, который, как известно, не имеет никакого отношения к вопросам экологии и здравоохранения, зато курирует весь строительный комплекс Москвы. В то время как глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский оказался не у дел. Он признался НСН, что его к этому вопросу не привлекали.
Тут еще такое соображение. Даже если сейчас в сфере санитарных зон столичного водозабора образовался юридический вакуум, однажды он будет заполнен. И все, что там понастроят, окажется вне закона и будет снесено.
«За эти года все уже будет продано, конечно. За эти три года там начнут строительство или продать отдельным владельцам. Назад это не отыграть. Попробуйте снести коттеджный поселок, в котором живет элита. Она ненастная, всем хочется иметь дачи в Подмосковье», - саркастически парирует Тишков.
Даже если и так. Ну, построят что-то в охранной зоне Москвы-реки. Почему это так опасно для жителей столичного региона?
«Почему нельзя застраивать поймы рек, которые используются для питьевого водоснабжения, да и вообще поймы рек. Поймы затапливаются, все, что находится в поймах – смывается. Поймы рек – это те участки, в которых особенно активная связь поверхностных и подземных вод. Все, что происходит в пойме, сказывается как на качестве поверхностных вод – рек, водохранилищ, озер, так и подземных вод. Что касается поверхностных вод, то четыре москворецких водохранилища – это более 60% воды, поступающей в московский водопровод. Это портит подземные воды – основной источник питания водопроводов в Московской области. Столица живет за счет поверхностных источников, а область главным образом за счет подземных. Это ценнейшее Подольско-Мячковское месторождение подземных вод. В нем уже сейчас непрерывно ухудшается качество воды. Ухудшается качество и в источниках воды, которые питают московский водопровод, - подчеркнул Виктор Данилов-Данильян в беседе с НСН . -
Решиться на такое может только тот, кто хочет нажиться на этом, а жить там не собирается!»
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