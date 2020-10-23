РАН: причиной загрязнения воды на Камчатке стал природный фактор

В начале октября Научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев рассказал в эфире НСН, что причина появления этих водорослей связана с проблемой очистки сточных вод городов Камчатки.

По его словам, в реках, которые впадают в акваторию Тихого океана, выявили превышение ПДК по железу, фосфату и фенолу. Из рек вынеслись химические агенты, которые спровоцировали рост планктона-динофлагеллята, к числу которых относят и водоросли Karenia, которые выделяют токсин, опасный для морских обитателей. Также при быстром росте и быстром отмирании эти водоросли опускаются на дно и разлагаются, забирая кислород.

Он отметил, что химические элементы, спровоцировавшие рост вредных водорослей, попали в реки из-за проблемы с водоочисткой сточных вод в самом Петропавловске-Камчатском, в Илюшинске и на прилегающих территориях. По его словам, очистные сооружения либо не работают, либо их мощностей не хватает.

