СК назвал причину загрязнения акватории Камчатки

Природная причина загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке рассматривается в качестве приоритетной версии. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, у лиц, обратившихся за медицинской помощью, признаков токсического отравления не обнаружено.

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Кроме того, в исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов также не выявлено.

По словам Петренко, это говорит о природном источнике загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона.

Представитель ведомства добавила, что утечек нефтепродуктов на судах, заходивших в Авачинский залив, не происходило.

Сегодня в Москве в ходе онлайн-конференции с федеральными министерствами и экологическими организациями будут представлены итоги расследования причин загрязнения акватории полуострова.

Директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал, как водоросли могли отравить океан.

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ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:ЭкологияСледственный Комитет РфКамчатка
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