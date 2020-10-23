СК назвал причину загрязнения акватории Камчатки
Природная причина загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке рассматривается в качестве приоритетной версии. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, у лиц, обратившихся за медицинской помощью, признаков токсического отравления не обнаружено.
Кроме того, в исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов также не выявлено.
По словам Петренко, это говорит о природном источнике загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона.
Представитель ведомства добавила, что утечек нефтепродуктов на судах, заходивших в Авачинский залив, не происходило.
Сегодня в Москве в ходе онлайн-конференции с федеральными министерствами и экологическими организациями будут представлены итоги расследования причин загрязнения акватории полуострова.
Директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал, как водоросли могли отравить океан.
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