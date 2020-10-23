СК назвал причину загрязнения акватории Камчатки

Кроме того, в исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов также не выявлено.

По словам Петренко, это говорит о природном источнике загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона.

Представитель ведомства добавила, что утечек нефтепродуктов на судах, заходивших в Авачинский залив, не происходило.

Сегодня в Москве в ходе онлайн-конференции с федеральными министерствами и экологическими организациями будут представлены итоги расследования причин загрязнения акватории полуострова.

Директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал, как водоросли могли отравить океан.

