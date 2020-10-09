Эколог объяснил природу губительного «красного прилива» на Камчатке
Ученый в эфире НСН описал цепочку событий, которые могли привести к экологической катастрофе.
Первого октября в Сети появились кадры с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мертвыми морскими животными. За две недели до этого несколько серфингистов после купания в Авачинском заливе пожаловались на боль в глазах. Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что причиной произошедшего могло послужить вредоносное цветение воды, или так называемый «красный прилив» океана.
Научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев подтвердил в эфире НСН, что на Камчатке наблюдалось это явление. При этом нельзя говорить, что оно - полностью природное, подчеркнул он.
«Тут цепочка сложнее. В реках, которые впадают в акваторию Тихого океана, выявили превышение ПДК по железу, фосфату и фенолу. Из рек вынеслись химические агенты, которые спровоцировали рост планктона-динофлагеллята. Это такие водоросли, которые выделяют токсин, опасный для морских обитателей. Также при быстром росте и быстром отмирании эти водоросли опускаются на дно и разлагаются, забирая кислород», - рассказал специалист.
Он отметил, что химические элементы, спровоцировавшие рост вредных водорослей, попали в реки из-за проблемы с водоочисткой сточных вод в самом Петропавловске-Камчатском, в Илюшинске и на прилегающих территориях. По его словам, очистные сооружения либо не работают, либо их мощностей не хватает.
Вместе с тем Акшинцев отверг версию, что в реки слили что-то из городов. «Если бы злые вояки вылили ракетное топливо, то последствия были бы гораздо хуже», - сказал ученый.
Кроме того, он перечислил меры, которые могут предпринять власти региона после катастрофы.
«12 октября придут окончательные пробы грунтов с защитного периметра Козельского полигона. Он был заброшен с 2015 года и из него мог произойти прорыв. Сейчас данные говорят, что прорыва не было. Однако он мог бы произойти в дальнейшем, и мы могли бы иметь негативные последствия. Поэтому сейчас начали говорить о его закрытии, консервировании. Бесхозный полигон опасных отходов – это Средневековье», - рассказал специалист.
Он добавил, что в регионе нет нормальной системы экомониторинга. «Сейчас идут разговоры, чтобы наладить ее в таком уникальном для России регионе. Но, как обычно, все начинают шевелиться только после катастрофы. Однако из-за пристального внимания федеральных властей уже нет такого варианта, что все замнут», - отметил ученый.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину докладывают о результатах проводимых работ, и ситуация «действительно волнует» главу государства. Он отметил, что рассчитывает выяснить причины ЧП у Камчатки до конца недели.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Число заражённых коронавирусом бьет рекорд вторые сутки при снижении летальности
- «ВКонтакте» обновила логотип и дизайн сайта
- СМИ: Великобритания готова предоставить Украине летальное оружие
- Суд арестовал замглавы банка «Траст» по делу о мошенничестве
- Власти Москвы определятся по ограничениям из-за COVID через неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru