Эколог объяснил природу губительного «красного прилива» на Камчатке

«Тут цепочка сложнее. В реках, которые впадают в акваторию Тихого океана, выявили превышение ПДК по железу, фосфату и фенолу. Из рек вынеслись химические агенты, которые спровоцировали рост планктона-динофлагеллята. Это такие водоросли, которые выделяют токсин, опасный для морских обитателей. Также при быстром росте и быстром отмирании эти водоросли опускаются на дно и разлагаются, забирая кислород», - рассказал специалист.

Он отметил, что химические элементы, спровоцировавшие рост вредных водорослей, попали в реки из-за проблемы с водоочисткой сточных вод в самом Петропавловске-Камчатском, в Илюшинске и на прилегающих территориях. По его словам, очистные сооружения либо не работают, либо их мощностей не хватает.

Вместе с тем Акшинцев отверг версию, что в реки слили что-то из городов. «Если бы злые вояки вылили ракетное топливо, то последствия были бы гораздо хуже», - сказал ученый.

Кроме того, он перечислил меры, которые могут предпринять власти региона после катастрофы.