РАН: катастрофа под Норильском будет повторяться каждый год

«Если Росприроднадзор подал на дочку «Норникеля» в суд, это значит, что «Норникель» не согласился добровольно выплачивать эту сумму. Я не знаю, как проводился расчет этой суммы, но я твердо знаю, что один очень существенный фактор не учитывался при этом расчете. Нефтепродуктами загрязнена значительная территория. Собрано далеко не все. Даже там, где собрано, осталось полным-полно нефти в грунте. И с этой территории при половодьях, которые случаются каждый год – для Норильска пик половодья это май-месяц – будет продолжаться вынос этой грязи я не знаю, какое количество лет. Чтобы оценить этот негативный эффект, нужны гидрологические модели. Они не разработаны. Так что этот фактор наверняка не учитывался при расчете суммы штрафа», - рассказал Данилов-Данильян.

По его словам, в мае следующего года нужно ждать продолжение этой экологической катастрофы.

«Смыв будет происходить при каждом половодье. Навскидку, лет шесть-семь понадобится, чтобы естественным путем промыть то, что осталось. Там будет страдать биота, она не сможет полноценно восстанавливаться. Восстановление, которое пройдет в течение лета, будет угроблено паводком», - пояснил ученый.

Он считает, что размер штрафа к дочке «Норникеля» и решимость Росприроднадзора его взыскать говорят об изменении экологической политики государства в отношении крупного бизнеса.

«Прощать это уже больше никто не собирается. Не хочу сказать, что в 100% случаев, но в большинстве это теперь, безусловно, будет выявляться, оцениваться, штрафоваться. Это наверняка станет системой. Я вижу, как идет процесс в Росприроднадзоре. Я член этой комиссии, по разливу в Норильске», - заключил собеседник НСН.

Напомним, 29 мая 2020 года при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 в Кайеркане (район Норильска) вытекло более 20 тысяч тонн топлива. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории, создающая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана.

