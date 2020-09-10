РАН: катастрофа под Норильском будет повторяться каждый год
Научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН в эфире НСН объяснил, почему Росприроднадзору пришлось подать в суд структуру «Норникеля».
Росприроднадзор подал в Арбитражный суд Красноярского края иск почти на 148 млрд рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании, дочке «Норникеля», о возмещении вреда окружающей среде из-за утечки 21 тысячи тонн нефтепродуктов на территории ТЭЦ.
Нефтепродукты попали в реку Амбарную и её приток Далдыкан, впадающие в озеро Пясино. В июле Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей. Как отмечает «Интерфакс», «Норникель» собирался оспорить размер вреда и предлагал уточнить сумму после завершения ликвидационных работ.
Научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян в эфире НСН объяснил, почему Росприроднадзору пришлось подать в суд.
«Если Росприроднадзор подал на дочку «Норникеля» в суд, это значит, что «Норникель» не согласился добровольно выплачивать эту сумму. Я не знаю, как проводился расчет этой суммы, но я твердо знаю, что один очень существенный фактор не учитывался при этом расчете. Нефтепродуктами загрязнена значительная территория. Собрано далеко не все. Даже там, где собрано, осталось полным-полно нефти в грунте. И с этой территории при половодьях, которые случаются каждый год – для Норильска пик половодья это май-месяц – будет продолжаться вынос этой грязи я не знаю, какое количество лет. Чтобы оценить этот негативный эффект, нужны гидрологические модели. Они не разработаны. Так что этот фактор наверняка не учитывался при расчете суммы штрафа», - рассказал Данилов-Данильян.
По его словам, в мае следующего года нужно ждать продолжение этой экологической катастрофы.
«Смыв будет происходить при каждом половодье. Навскидку, лет шесть-семь понадобится, чтобы естественным путем промыть то, что осталось. Там будет страдать биота, она не сможет полноценно восстанавливаться. Восстановление, которое пройдет в течение лета, будет угроблено паводком», - пояснил ученый.
Он считает, что размер штрафа к дочке «Норникеля» и решимость Росприроднадзора его взыскать говорят об изменении экологической политики государства в отношении крупного бизнеса.
«Прощать это уже больше никто не собирается. Не хочу сказать, что в 100% случаев, но в большинстве это теперь, безусловно, будет выявляться, оцениваться, штрафоваться. Это наверняка станет системой. Я вижу, как идет процесс в Росприроднадзоре. Я член этой комиссии, по разливу в Норильске», - заключил собеседник НСН.
Напомним, 29 мая 2020 года при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 в Кайеркане (район Норильска) вытекло более 20 тысяч тонн топлива. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории, создающая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана.
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