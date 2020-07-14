«РУСАЛ» призвал Потанина сменить руководство «Норникеля»
Крупнейший в России производитель алюминия «РУСАЛ», которому принадлежит второй по величине пакет акций «Норникеля», обратился к совету директоров этой компании после нескольких утечек нефтепродуктов. В «РУСАЛе» призывают через резолюцию потребовать от управляющего партнёра и основного владельца Владимира Потанина сменить команду менеджмента «Норникеля», а также перенести головной офис компании в Норильск, пишет Ura.ru.
Как отмечается в заявлении «РУСАЛа», сложившаяся ситуация неминуемо приведёт к возникновению неприятных вопросов со стороны как экологов, так и инвесторов.
Первая крупная утечка на объекте «Норникеля» произошла в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском. Разлилось больше 21 тонны нефтепродуктов, часть которых попала в реки. Была объявлена ЧС федерального масштаба. О второй утечке стало известно 12 июля: произошла разгерметизация нефтепровода «Норильсктрансгаза» в Красноярском, что привело к попаданию 44,5 тонн авиационного топлива в озеро.
После этих экологических катастроф Потанин потерял $3,6 миллиарда: акции «Норникеля» сильно подешевели, подсчитал Forbes.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru