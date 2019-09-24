Врачи Подмосковья призывают отказываться от использования вейпа

24 сентября 201922:36

Вейп не безопаснее сигарет, и специалисты считают, что от него стоит отказаться как можно скорее. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В частности, врач-пульмонолог, специалист детского Московского областного консультативно-диагностического центра Роман Будзинский уверен, что электронные сигареты и вейп становятся причиной бронхоспазмов, болезней дыхательных путей и нарушений легочных функций.

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При этом ограничений для любителей вдыхать пар, в отличие от обычных курильщиков, не существует, а для жидкостей, вливаемых в вейп, не предусмотрен стандарт качества. Пропиленгликоль, глицерин, ароматизирующие вещества, формальдегид – это лишь часть перечня ингредиентов, пары которых вдыхают молодежь и подростки. По словам специалистов, эти вещества приводят к онкологии и серьезной аллергии.

Ранее в США сообщалось о череде смертей из-за заболеваний, спровоцированных употреблением вейпа.

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ФОТО: pixabay.com
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