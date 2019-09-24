Врачи Подмосковья призывают отказываться от использования вейпа

Вейп не безопаснее сигарет, и специалисты считают, что от него стоит отказаться как можно скорее. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В частности, врач-пульмонолог, специалист детского Московского областного консультативно-диагностического центра Роман Будзинский уверен, что электронные сигареты и вейп становятся причиной бронхоспазмов, болезней дыхательных путей и нарушений легочных функций.